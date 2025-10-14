Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesinin Ekim Ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi dün yapıldı. Gündemde başkanlıktan gelen önergeler komisyonlara sevk edildi. Komisyon raporları da oy çokluğu ile kabul edildi.

HİBE EDİLECEK HAYVANLAR İZMİR’E GELİYOR

Meclise sunulan bir önergede, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi envanterinde kayıtlı bazı canlıların, İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı İzmir Doğal Yaşam Parkı bünyesinde barındırılmak üzere bedelsiz hibe olarak alınması talep edildi.

Söz konusu canlıların taşınma ve nakliye süreçlerinin belediye tarafından karşılanacağı, işlemin Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 31. maddesi uyarınca yapılacağı belirtildi.

KOMİSYONDA DEĞERLENDİRİLECEK

Mecliste yapılan görüşmelerin ardından, önerge oy birliği ile bütçe komisyonuna sevk edildi. Komisyondan çıkan rapor ile önümüzdeki meclis toplantısında meclis üyelerinin kararının ardından, İzmir Doğal Yaşam Parkı’nın mevcut ekosistemine yeni türlerin dahil edilmesi bekleniyor.

HİBE EDİLECEK HAYVANLARIN LİSTESİ

İzmir’e getirilecek hayvanlar şunlardan oluşuyor:

4 adet Filipin ördeği, 5 adet pembe gagalı ördek, 2 adet gümüş bahama ördeği, 2 adet telli turna, 2 adet gri taçlı turna, 1 adet siyah leylek, 3 adet Afrika gri boynuzgaga, 1 adet çığlıkçı kuş, 1 adet Visayan boynuzgagası, 5 adet yeşil kanatlı ara papağanı, 22 adet Rakun, 3 adet Lama, 4 adet siyah beyaz yakalı lemur, 1 adet Mongos lemur, 1 adet siyah lemur, 6 adet şempanze, 1 adet boz ayı, 2 adet koati, 2 adet koati, 1 adet kahverengi kapuçin, 5 adet Sincap maymunu, 1 adet jaguar, 2 adet beyaz yüzlü marmoset, 2 adet imaparator tamarin, 1 adet Rothschild zürafası, 3 adet cüce su aygırı, 3 adet kapibara, 5 adet Kinkaju