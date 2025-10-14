Son Mühür- Ünlü komedyen Cem Yılmaz, İzmir Bornova Aşık Veysel Amfi Tiyatrosu’ndaki gösterisinde yaptığı espriyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü komedyenin kayyum atamalarıyla ilgili sözleri, izleyiciler tarafından alkışlarla karşılanırken kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

“Sivillere de kayyum atansa ya…”

Gösterisi sırasında sahnede doğaçlama bir şekilde gündeme göndermede bulunan Cem Yılmaz, “Bana bir telefon geldi, şu arkadaşlara kayyum atanmış. Artık öyle olsa ya, sivillere de…” ifadelerini kullandı.

Salondan büyük kahkaha ve alkış alan bu sözler, izleyiciler tarafından cep telefonlarıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medyada gündem oldu

Kısa sürede X (Twitter), Instagram ve TikTok platformlarında viral olan o anlar, binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. Bornova Aşık Veysel Amfi Tiyatrosu’ndaki gösteride binlerce İzmirli Yılmaz’ı izlemek için salonu doldurdu.