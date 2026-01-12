İzmir ve Balıkesir hatlarında süregelen dramatik kurtarma operasyonunda acı bir haber geldi. Dikili açıklarında su alarak batma tehlikesi geçiren göçmen botundan kaybolan 7 kişiden birinin cansız bedeni, dalgaların sürüklemesiyle Ayvalık kıyılarına vurdu.

Sarımsaklı sahilinde kahreden görüntü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bulunan popüler tatil noktalarından Sarımsaklı sahilinde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Kıyıda bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerine rapor etti. Kısa sürede olay yerine intikal eden güvenlik ve sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiğini teyit etti.

Kimlik tespiti ve acı gerçek: Kayıp göçmenlerden biri

Olay yerinde gerçekleştirilen titiz incelemeler sonucunda, hayatını kaybeden kişinin Somali uyruklu bir düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Talihsiz gencin, bir gün önce İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında su alarak yarı batık hale gelen lastik botta bulunan ve denizde kaybolan 7 kişilik gruptan biri olduğu anlaşıldı. Kıyıya vuran naaş, gerekli savcılık incelemelerinin ardından Ayvalık Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Buradaki resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından cenazenin Dikili’ye gönderileceği bilgisine ulaşıldı.

Operasyonun geçmişi: Bakan Yerlikaya detayları paylaşmıştı

Ege Denizi’ni yasa boğan olay, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bilgilendirmeyle kamuoyuna yansımıştı. Bakan Yerlikaya, Dikili ilçesi Bademli mevkii açıklarında tehlike arz eden bir göçmen botuna dair ihbar alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait TCSG-61 ve TCSG-907 unsurlarının derhal bölgeye sevk edildiğini açıklamıştı.

Olumsuz hava koşulları ve şiddetli rüzgarın etkisiyle su almaya başlayan, yarı batık vaziyetteki lastik botta bulunan 37 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin kahramanca müdahalesiyle sağ olarak kurtarılmıştı. Ancak ilk etapta bir göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kayıp 6 kişi için zamana karşı yarış sürüyor

Botta bulunanların verdiği ifadeler doğrultusunda, denize açıldıklarında toplam 45 kişi oldukları bilgisine ulaşılmıştı. Bu beyanlar üzerine açık denizde kaybolduğu değerlendirilen 7 kişi için geniş çaplı bir arama kurtarma faaliyeti başlatılmıştı. Ayvalık'ta bulunan son naaşla birlikte kayıp sayısı 6’ya inerken, Sahil Güvenlik birimlerinin hem havadan hem de denizden yürüttüğü titiz çalışmalar bölgedeki zorlu hava şartlarına rağmen aralıksız devam ediyor.