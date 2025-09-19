İzmir Devlet Tiyatrosu (İDT), 2025-2026 sezonunu 1 Ekim’de açacağını duyurdu.

Geçen sezon 185 bini aşkın seyirciyle buluşarak kendi rekorunu kıran kurum, bu yıl da zengin repertuvarı, yeni prodüksiyonları ve sanatçı kadrosuyla sanatseverlerin karşısına çıkacağını açıkladı.

Yeni sezonun açılışı üç farklı prömiyerle yapılacağı bildirildi. Yetişkinlere yönelik “Oyun Oyun İçinde” adlı komedi, 4-9 yaş arası çocuklar için hazırlanan “Böcek Oteli” ve her yaştan izleyiciye hitap eden “Gümüş Patenler” ilk kez sahnelenecek.

Turne programı açıklanıyor

İDT’nin Türkiye turnesi kapsamında ekim ayında Kayseri, Trabzon, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Sivas, Edirne ve Ordu’da izleyicilerle buluşacağı ifade edildi. Tiyatro ekibinin farklı şehirlerdeki sanatseverlere ulaşarak kültür sanat hayatına katkı sunduğu vurgulandı.

Yeni sezonda sahnelenecek eserlerin klasik ve çağdaş, yerli ve yabancı oyunlardan oluşacağı kaydedildi. Hazırlanan programın her yaştan sanatsevere hitap edeceği belirtildi.

Bilet satışları başladı

İDT’nin 2025-2026 sezonuna ait oyunlarının biletleri, bugünden itibaren İzmir Devlet Tiyatrosu gişelerinden ve çevrim içi platformlardan satışa sunuldu.

Seyircilerin sezon boyunca geniş bir repertuvarla buluşacağı aktarıldı.