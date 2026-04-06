İzmir'de Meslek Fabrikası gerilimi sürmeye devam ediyor. Meslek Fabrikası'nın tahliye süreciyle ilgili olarak karşılıklı açıklamalar da gelirken, Meslek Fabrikası önünde açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ı hedef almıştı. Tugay, İnan'a yönelik, "Ben senin korkulu rüyanım. Senin ipliğini pazara çıkaracağım. Bugüne kadar ki o nazik, efendi Cemil Tugay'ın yerine içimdeki o savaşçıyı göreceksin." ifadelerini kullanmıştı. Tugay'ın bu açıklamalarına İnan ise sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

"Hodri meydan!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan İnan, "Mikrofonu görünce aslan kesilip 'korkulu rüyan olacağım, ipliğini pazara çıkaracağım' diye şov yapmak işin kolayı. Benim veremeyecek tek bir hesabım yok. Öyle uzaktan bağırarak kabadayılık olmaz. Elinden geleni ardına koyan namerttir. HODRİ MEYDAN!" dedi.