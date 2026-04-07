Son Mühür / Osman Günden - 7 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre İzmir Ekonomi Üniversitesi, farklı fakülte ve bölümlerde görevlendirilmek üzere öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 21 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek.

Farklı fakültelere akademik kadro açıldı

Üniversite tarafından yayımlanan ilana göre; İşletme, Güzel Sanatlar ve Tasarım ile Tıp Fakültesi başta olmak üzere birçok akademik birimde öğretim üyesi istihdam edilecek.

Açılan kadrolar arasında profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi unvanları yer alırken, özellikle sağlık ve mühendislik alanlarındaki ilanlar dikkat çekti.

Öne çıkan kadrolar ve bölümler

İlan kapsamında öne çıkan bazı kadrolar şöyle:

İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi bölümüne profesör

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık bölümüne doktor öğretim üyesi

Tıp Fakültesi’nde anatomi, patoloji, kardiyoloji, nöroloji ve beyin cerrahisi alanlarına farklı unvanlarda öğretim üyeleri

Adaylardan ilgili alanlarda akademik yeterlilik, uzmanlık ve bilimsel çalışma şartlarını sağlamaları bekleniyor.

İngilizce şartı dikkat çekiyor

Başvuracak adaylar için yabancı dil şartı da ilanda yer aldı. Aksi belirtilmediği sürece adayların İngilizce yeterliliğini belgelemesi gerekiyor. İlgili kadrolar için minimum 85 puan şartı aranıyor.

Başvuru şartları ve gerekli belgeler

Başvuru yapacak adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve üniversitenin belirlediği atama-yükseltme kriterlerini karşılaması gerekiyor.

İstenen belgeler arasında:

YÖK formatlı özgeçmiş

Diploma ve akademik belgeler

Yabancı dil yeterlilik belgesi

Bilimsel çalışma ve yayın dosyaları

gibi evraklar yer alıyor.

Eksik ya da gerçeğe aykırı beyanla yapılan başvuruların geçersiz sayılacağı da özellikle vurgulandı.

Başvurular 21 Nisan’a kadar sürecek

Adaylar başvurularını İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen ya da belirtilen usullere uygun şekilde iletebilecek. Başvuruların son tarihi ise 21 Nisan 2026 olarak açıklandı.

Süreç üniversitenin internet sitesinden takip edilecek

Başvuru ve değerlendirme sürecine ilişkin tüm duyuruların üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden yapılacağı belirtilirken, adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacağı ifade edildi.

Üniversite yönetimi, gerekli görülmesi halinde ilanı iptal etme hakkının saklı olduğunu da duyurdu.