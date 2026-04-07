Kamuoyunda “Karagümrük çetesi” olarak anılan çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli dört ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma başsavcılık talimatıyla başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri harekete geçti. Yürütülen soruşturma kapsamında, cezaevinde bulunan ve “Nuriş” lakabıyla bilinen Nuri Ergin’in elebaşı olduğu değerlendirilen suç örgütü mercek altına alındı.

4 ilde eş zamanlı baskın

Örgütün özellikle Fatih ilçesi başta olmak üzere İstanbul genelinde faaliyet yürüttüğünün belirlenmesi üzerine, İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, İzmir ve Erzincan’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Aramalarda silah ele geçirildi

Özel harekat timlerinin de destek verdiği baskınlarda, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 3 adet tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlılara yönelik soruşturma ve tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.