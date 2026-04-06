Türkiye'nin farklı bölgelerinde çeşitli büyüklüklerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde bir deprem haberi daha geldi. Depremin bu seferki merkez üssü İzmir Karaburun açıkları oldu.

3.6 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son dakika verileri aktarıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan son dakika verilerine göre, Ege Denizi'nde İzmir Karaburun açıklarında bir deprem meydana geldi. Meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem saat 21.29 sıralarında gerçekleşti. Depremin meydana geldiği derinlik ise, 14.39 KM olarak açıklandı. Deprem bölgede hissedilirken, kısa süreli de olsa panik yarattı.

