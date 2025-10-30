Son Mühür / Yiğit Uzun - İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan’ın katılımıyla 30 Ekim 2020 İzmir Depremi’nin yıl dönümünde düzenlenen anma programında afetlere hazırlık çalışmaları ve yeni projeler gündeme geldi.

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen ve 117 kişinin yaşamını yitirdiği depremin beşinci yıl dönümü, İzmir İktisat Kongresi Binası’nda düzenlenen anma programıyla hatırlandı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.

Anma kapsamında, 14 Ekim tarihinde Manisa ve İzmir’de, 30 Ekim’de ise İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen saha tatbikatlarının video gösterimleri yapıldı. Daha sonra kamu kurumları tarafından İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP) sunumları gerçekleştirildi. Sunum yapan kurumlar arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yer aldı.

Afad Başkanı Pehlivan: “İzmir’e özel bir proje başlatıyoruz”

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, konuşmasında afet yönetiminin üç temel ayağına dikkat çekti: risk azaltma, müdahale ve afet sonrası planlama. Pehlivan, bu kapsamda Türkiye genelinde 74 tatbikat planlandığını belirterek, “54’ü bölgesel, 14’ü yerel ve biri ulusal düzeyde olacak” dedi.

Afet öncesi yapılan yatırımların hayati önem taşıdığını vurgulayan Pehlivan, “Bir afetten sonra ayağa kalkmanın maliyeti çok yüksek. Her bir önleyici yatırım, kayıpları azaltmak açısından paha biçilemez” ifadelerini kullandı.

Pehlivan, konuşmasının devamında İzmir’e özel yeni bir girişimi de duyurdu:

“AB destekli Dirençli İzmir projemizin lansmanını önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Bu proje ile kurumsal bilinci toplumsal farkındalığa dönüştürmeyi ve bireylerin günlük yaşamında afet riskini göz önünde bulundurmasını hedefliyoruz. Şehirlerimiz büyüyor, plansız kentleşme artıyor. İzmir’in afetlere karşı dayanıklılığını artırmak için eğitimler, toplantılar ve saha uygulamaları yapılacak.”

Tatar: “İzmir, İstanbul kadar riskli bir noktada”

AFAD Genel Müdürü Orhan Tatar da konuşmasında, İzmir’deki sismik riskin sıklıkla İstanbul’a kıyasla göz ardı edildiğine dikkat çekti. “İzmir’de kaybedecek bir dakikamız bile yok. Burada çok sayıda aktif fay hattı bulunuyor. Teknolojik ve endüstriyel afet riskleri de büyüyor. Bu nedenle, kurumlar arası koordinasyonun artırılması büyük önem taşıyor.”

Vali Elban: “Afetleri unutuyoruz ama onlar bizi unutmuyor”

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, konuşmasında deprem, sel ve orman yangınlarında hayatını kaybedenleri andı. Elban, afetlerin etkisinin giderek arttığını belirterek, “Deprem ülkemiz için en büyük afet. Ancak seller ve yangınlar da artık yaşamımızın bir parçası. Bu üç afet türüne karşı hazırlıklı olmak zorundayız” dedi.

Afet sonrası süreçlerde Türkiye’nin dünyada en donanımlı ülkelerden biri olduğunu belirten Elban, “Afet sonrasında 453 bin konut ve eşdeğer altyapı yatırımı tamamlanmak üzere. Ancak asıl önceliğimiz afetlere hazırlık olmalı. Artık imar tadilatlarıyla günü kurtarma dönemi bitmiştir. Sağlam zemin etütleri olmadan yapılan her yapı, gelecekteki felaketin habercisidir” ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm sürecinin hızlanması gerektiğini de vurgulayan Elban, “Kaynak mevcut, ancak istenilen ilerleme sağlanamadı. Biz afetleri unutuyoruz ama afetler bizi unutmuyor. Yangınların ardından sel baskınlarıyla, sonrasında depremlerle karşılaşıyoruz. Bu zinciri kırmanın tek yolu dirençli şehirlerdir” dedi.

Afad İl Müdürü Ekinci: “Tüm afet türlerine hazırlık için çalışıyoruz”

AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci, 2020 depreminde 117 kişinin yaşamını yitirdiğini, bin 35 kişinin yaralandığını ve 8 binanın tamamen yıkıldığını hatırlatarak, “Bu tablo hâlâ hafızalarımızda. Afet yönetiminin üç ana evresi var; planlama, hazırlık ve müdahale. Biz İzmir’de sadece depreme değil, tüm afet türlerine karşı hazırlık çalışmaları yürütüyoruz” dedi.

Ekinci, ayrıca ayakları yere basan bir afet yönetim planı oluşturmak için 30 ilçeyi kapsayan yeni bir koordinasyon süreci başlattıklarını da belirtti.

Afad ekipmanlarını tanıttı

İzmir Depremi’nin yıl dönümü kapsamında düzenlenen programda, AFAD arama-kurtarma çalışmalarında kullandığı yeni nesil ekipmanları da sergiledi.

Program, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için yapılan duaların ardından, AFAD koordinasyonunda İzmir’in farklı ilçelerinde kamu kurumlarıyla birlikte yürütülen tatbikat videoları izlendi. Özellikle Balçova Teleferik bölgesinde mahsur kalan vatandaşların kurtarılma anlarının yer aldığı görüntüler, katılımcıların ilgisini çekti.

Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden biri ise AFAD envanterinde bulunan gelişmiş arama-kurtarma cihazlarının tanıtımı oldu. Sergide; enkaz altındaki boşlukları tespit eden sonar sensörleri, kalp atışını algılayan yaşam tespit cihazları, egzotermik kaynak cihazları ve gece görüş dürbünleri yer aldı. Bu teknolojilerin, olası afetlerde arama-kurtarma ekiplerine hız ve hassasiyet kazandırdığı belirtildi.

AFAD personeli, ziyaretçilere ekipmanların çalışma prensiplerini anlatarak afetlere hazırlığın önemine dikkat çekti. Program, hem 2020 İzmir Depremi’nde yaşamını yitirenlerin anısını yaşatma hem de toplumsal farkındalığı artırma hedefiyle tamamlandı.

Programın ardından sergi gezildi

Anma programının sonunda, 2020 İzmir Depremi’nde görev alan ekiplerin çalışmalarını yansıtan bir fotoğraf sergisi gezildi. Rıza Bey, Doğanlar, Emrah Apartmanı ve Barış Sitesi’ndeki arama-kurtarma çalışmalarını konu alan fotoğraflar katılımcıların yoğun ilgisini gördü.

AFAD ekipleri, sergi alanında ayrıca yeni nesil arama-kurtarma ekipmanlarını da tanıttı. Sonar sensörler, egzotermik kaynak cihazları, enkaz altı yaşam tespit sistemleri, kalp atışı sensörleri ve gece görüş dürbünleri gibi gelişmiş cihazlar, afet müdahale kapasitesinin geldiği noktayı gözler önüne serdi.