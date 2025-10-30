Son Mühür - Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımının İzmir deplasmanında yüzü güldü. Rakibi Altay’ı 3-0’lık skorla yenen Turgutlu ekibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında anlamlı bir galibiyete imza attı.

İzmir deplasmanında net üstünlük

TVF Kadınlar 2. Ligi 7. hafta maçlarında Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımının rakibi Altay oldu. Gaziemir Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye etkili bir başlangıç yapan Turgutlu ekibi, setleri 14-25, 18-25 ve 19-25’lik skorlarla üstün tamamlayarak sahadan 3-0’lık net bir sonuçla ayrıldı. Maç boyunca ortaya koyduğu istekli ve disiplinli oyunla rakibine şans tanımayan Turgutlu Belediyespor, ligin güçlü takımları arasında yer aldığını bir kez daha gösterdi. Bu anlamlı galibiyet, Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünde hafızalara kazındı.

Sıradaki mücadele Turgutlu’da

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, sezondaki sekizinci maçını kendi evinde oynayacak. KZY Spor’u sahasında konuk edecek kırmızı-siyahlıların mücadelesi 2 Kasım Pazar günü saat 15.00’te Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda yaşanacak. Karşılaşmaya girişler ücretsiz olacak. Taraftarlar için ayrıca pazar günü saat 14.00’te Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünden ücretsiz servis kaldırılacak.

“Cumhuriyet Bayramında kazanmak ayrı gurur”

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Erdal Kurç, “İzmir deplasmanında farklı bir galibiyete imza attığımız için mutluyuz ve gururluyuz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda kazandığımız bu maç sevincimizi ikiye katladı. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 102. yılını kutluyor, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum” dedi.

“Bu zafer Cumhuriyet kadınlarına armağan”

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz ise, “Kadın voleybol takımımız her maçta üzerine koyarak ilerliyor. Bu galibiyet, Cumhuriyet Bayramımızın coşkusunu taçlandırdı. Kadın sporcularımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Cumhuriyetimizin 102. yılında gelen bu anlamlı galibiyet; Atatürk’ün yolundan ayrılmayan, azmi ve inancıyla ilham veren Cumhuriyet kadınlarına armağan olsun” diye konuştu.