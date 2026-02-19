Günlerdir süren yağışlar ulaşımı olumsuz etkiledi. İncirliova ilçesine bağlı Şirindere Mahallesi yakınlarında bulunan İncirliova–Tire karayolunda yaşanan toprak kayması sonucu yolun bir kısmı zarar gördü.

Güvenlik önlemleri alındı

Olayın ardından bölgede muhtemel kazaların önüne geçilmesi amacıyla ekipler tarafından güvenlik önlemleri alındı. Yol üzerinde uyarı levhaları ve işaretlemeler yapılarak trafik kontrollü şekilde tek şeritten verildi. Günün ilk saatleriyle birlikte hasar oluşan alanda onarım ve güçlendirme çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar süresince sürücülerin dikkatli olması istendi.

Ulaşım kontrollü sürüyor

Toprak kayması nedeniyle Arpadere, Köprüova ve Palamut mahalleleri ile İzmir’in Tire ilçesi yönüne ulaşım, geçici olarak tek şerit üzerinden kontrollü şekilde sağlanıyor.