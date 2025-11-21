Olay, İzmir Metrosu’nda seyir halindeyken meydana geldi. Metroda bulunan genç bir yolcu, iddiaya göre yüksek sesle küfür etmeye başladı. Yolcuların uyarıları üzerine sinirlenen genç, çevresindekilere bağırarak tepki gösterdi.

“Sen polis misin? Sana ne?”

Çevredeki yolcuların sakinleşmesi yönündeki telkinleri sonuç vermedi. Genç, “Sen polis misin? Sana ne?” diyerek bazı yolcuların üzerine yürüdü. Vagon içinde panik anları yaşanırken, bazı yolcular saldırganı sakinleştirmeye çalıştı.

Kapılara defalarca vurdu

Saldırganın metronun kapılarına defalarca vurduğu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde gencin öfkeyle kapılara yöneldiği, yolcuların ise korku içinde uzak durmaya çalıştığı görüldü.

Yolcular korku yaşadı

Olay sırasında vagonda bulunan yolcuların bir kısmı panik yaşarken, bazı vatandaşların saldırganı durdurma girişimleri sonuçsuz kaldı. Yolcular olası bir saldırı ihtimaline karşı temkinli davrandı.

Saldırgan bir sonraki durakta indi

Gerilim, gencin bir sonraki durakta vagondan inmesiyle son buldu. Olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi. Metro güvenlik birimlerinin, görüntüleri incelemeye aldığı belirtildi.