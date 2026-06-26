Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi, uzun süredir devam ettirdiği Meslek Fabrikası çalışmalarıyla, iş bulmakta sorun yaşayan vatandaşlar için adeta iş arayanların adresi oldu.

İzmir genelinde yayılan kurslar, dijital platformlar ve sokak sokak gezen otobüslerle, iş gücü piyasasındaki istihdama erişimi kolaylaştırıyor.

2017'den bu yana 42 bin kişiyi iş hayatıyla buluşturan bu ekip, aslında yalnızca bir aracılık hizmeti değil, aynı zamanda şehrin ekonomisine dokunan bir sosyal sorumluluk projesini sürdürüyor.

"İşverenle iş arayan arasında köprü görevi görüyoruz"

Sistemin temel hedefi, mesleki eğitimlerini tamamlayan insanlarla nitelikli personel arayan firmaları aynı masada buluşturmak. Projenin çalışmaları hakkında bilgi veren Didem Erel,

"Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak mesleki ve teknik eğitimler veriyoruz. Kurslarımızdan mezun olup iş arayan kursiyerlerimizi işe yerleştirmeyi amaçlıyoruz.

Vatandaşlarımızdan gelen talepler ve işverenlerin kalifiye eleman arayışları doğrultusunda ise bu çalışmamızı tüm İzmir’e yaymaya başladık. İşverenle iş arayan arasında köprü görevi görüyoruz.

Vatandaşlar bu platform üzerinden iş ilanlarına başvuruda bulunabiliyor ama biz de iş arayanları sistemimizde inceleyip uygun adayları uygun ilanlara yönlendiriyoruz.

Bu çalışmalarımız sayesinde her ay ortalama 35 kişiyi istihdama yönlendirmiş oluyoruz. Bu da günde bir kişinin istihdam edilmesi demek. Dijital platformumuz engelli vatandaşlarımıza da erişilebilir şekilde hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.

"Mobil İstihdam Başvuru Noktası"

İş bulma süreci her daim bilgisayar başında ya da internet aracılığıyla ilerlemiyor. Belediye, özel tasarlanmış bir otobüsü "Mobil İstihdam Başvuru Noktası" olarak hizmete sundu.

Özellikle internet erişimi olmayan ya da dijital platformları kullanmakta zorlanan vatandaşlar için bu otobüs, mahalle mahalle gezerek hizmeti vatandaşlarla buluşturuyor.

Didem Erel, mobil hizmetin öneminin altını çizerek, "Otobüsümüzün hizmet verdiği dönemlerde firmalara da bilgi veriyoruz. İş arayanlarla birebir görüşmek isteyen, toplu mülakat yapmak isteyen firmalar otobüsümüze davet ediliyor.

İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi, dijital olarak da hizmet veren bir birim olsa da mobil istihdam noktası otobüsümüz dijital platformlara vakıf olmayan, imkanı el vermeyen iş arayanlara birebir hizmet vermiş oluyor." dedi.