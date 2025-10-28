İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) adlı silahlı terör örgütünün şehir yapılanması ve faaliyet ağının deşifre edilmesi hedeflendi.

Etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt üyelerinin verdiği ifadeler doğrultusunda, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 33 şüphelinin kimliği tespit edildi.

İzmir dahil 4 ilde operasyon

Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından, 7 şüphelinin yurt dışında, 2’sinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Toplam 24 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul’da 22, İzmir, Antalya ve Sivas’ta 3 adrese olmak üzere 25 noktada eş zamanlı operasyon düzenlendi.

21 gözaltı, 3 firari aranıyor

Gerçekleştirilen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ateşli silahlar, uyuşturucu maddeler ve dijital materyaller ele geçirildi. Kaçan 3 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.