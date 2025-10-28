Son Mühür /Atakan Başpehlivan AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Balçova'da bulunan Kaya Termal Otel'de geniş katılımlı Güneydoğu ve Doğu hemşehri buluşması gerçekleştirdi.

Eyyüp Kadir İnan: Kürtçe ile ilgili bütün yasakları kaldırttık

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in de katıldığı buluşmada konuşan AK Parti Eyyüp Kadir İnan, "41 yıldır bu millet bir yandan terörle mücadele etti, bir yandan kalbini onarmaya çalıştı. Artık sadece acıyı değil, başka şeyleri de konuşuyoruz. Hepimiz çok iyi biliyoruz AK Parti öncesi faili meçhullar vardı. Dili yasaklanan anneler vardı. Biz o yaraları görmezden gelmedik. Onlar terör meselesi dedi biz insanlık meselesi dedik.

Yıllarca yapılamaz denilen her şeyi yaptık. Askeri vesayetlere rağmen Kürtçe ile ilgili bütün yasakları kaldırttık. Düğünlerde Kürtçe yasak olmaktan çıktı. Devletin eli doğuya da uzandı yollar, hastaneler yaptık. Bugün İzmir’in sokakları nasıl cıvıl cıvılsa, Diyarbakır'ın sokakları da cıvıl cıvıl. Bugün silahlar susuyor. Bu mesele bizim için bir güvenlik meselesi değil, vicdan meselesidir. Liderlerimizin kararlığı sayesinde Türkiye geri adım atmamıştır. Ben Siverekli Kürt bir kardeşinizim. Bizden önce insanlar dindarım, Aleviyim diyemezdi. Bugün herkes dilini, dinini, milletini özgürce ifade edebiliyor.

Bu Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın Özgür Türkiye'sidir. Artık birbirimizi anlamak zamanıdır. Artık çocuklarımız korkuyla değil, umutla büyüyecek. Bize biz bu kentte ev sahibiyiz sizler yabancısınız diyorlar. Bilsinler ki, biz Siverekli olduğumuz kadar İzmirliyiz. Bu kentin alın teriyiz, hikayesiyiz. İzmir belli bir grubun malı değil, 86 milyonun kalbidir. Kimse bu kentte bize ne işin var diyemez. Bu süreci kim günlük etkileşim uğruna riske atarsa genç nesiller olarak biz bunu affetmeyiz" diye konuştu.

Bilal Saygılı: Türkiyeli olmaktan onur duyuyorum

Değişen dünyayı en doğru okuyan ülkelerden birinin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu aktaran AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Dünya değişiyor, değişen dünya çerçevesinde bir kaymaya doğru gidiyor. Bunu okuyan bir Türkiye Cumhuriyeti var. Karşımızdaki düşman eğitimsiz değil. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Türkiyeli olmaktan onur duyuyorum. Rabbim bu dostlukları daim eylesin. Bugün bir gönül buluşması yaşıyoruz." dedi.

Ceyda Bölünmez Çankırı: Biz İzmir’i çok seviyoruz

Konuşmasında yüreği yanan şehit analarının gözlerinden öperiz diyen AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Hepimiz aynı bayrağın altında kardeşiz, bir zamanlar doğudaki insanlarımız batıda ne yazık ki ötekileştirildi. Biz İzmir’i çok seviyoruz. Bizler sizlerle birlikte düştük, acılar gördük ama her ateşin gözünden yeniden doğduk. Bu milletin mayasında teslimiyet değil, özgürlük var. Bu vesile ile yüreği yaman tüm şehit analarının ve babalarının gözlerinden öperiz." ifadelerini kullandı.

Veysel Şahin: Biz hep birlikte Türkiye olacağız

Konuşmasında Terörsüz Türkiye Süreci’ni anlatan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise " Bugün burada sizlerle Terörsüz Türkiye konusunu anlatmak için huzurunuzdayım. Böylesi bir dönemde küresel tuzaklar karşısında uyanık olma mecburiyetimiz var.

Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin başlattığı Terörsüz Türkiye çağrısı sadece siyasi bir beyan değildir. Bu süreçte müzakere yoktur sadece kayıtsız şartsız terörün bitirilmesi vardır. Türk milleti büyük bir ailedir. Bizim meselemiz Terörsüz Türkiye'dir. Bu ülkeden yana tavır koyan herkesle kucaklaşmaya hazırız. Biz hep birlikte Türkiye olacağız." dedi.