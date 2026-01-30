Son Mühür/Merve Turan- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerince 23 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildiğini açıkladı. Son iki haftayı kapsayan çalışmalarda milyonlarca uyuşturucu hap ile yüzlerce kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

6 milyon hap ve 270 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, 46 narkotik ve asayiş timinden oluşan ekipler, toplam 414 personelin katılımıyla 23 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 6 milyon adet uyuşturucu hap ile 270 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.

521 şüpheli yakalandı

Çalışmalar kapsamında 521 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 177’si tutuklanırken, 91 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Sosyal medya üzerinden satış tespiti

Soruşturmalarda, şüphelilerin uyuşturucu madde ticaretini sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla yürüttükleri, faaliyetlerin organize şekilde gerçekleştirildiği tespit edildi.

“Kararlı mücadele sürüyor”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, bu mücadelenin çok yönlü ve kapsamlı bir şekilde sürdürüldüğünü ifade etti. Yerlikaya, suç zincirinin tüm aşamalarına yönelik operasyonların aralıksız devam edeceğini belirtti.