Son Mühür/ Seçil Ünlü - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yeniden Sinematek, şubat ayında farklı ülke sinemalarından seçilen filmlerle sanatseverleri ağırlayacak. Dramdan müzikale uzanan seçkide, Institut Français iş birliğiyle gerçekleştirilecek özel bir gösterim de yer alacak. Gösterimler, şubat ayı boyunca her pazar günü saat 19.00’da Elhamra Sahnesi’nde yapılacak.

Tuhaf bir komşuluk hikâyesi: Aşk zamanı

2000 yapımı Hong Kong–Fransa ortak yapımı film, 1960’ların Hong Kong’unda geçiyor. Başkalarıyla evli bir kadın ve bir erkek komşu arasında gelişen ilişkiyi merkezine alan yapım, aşk ve bastırılmış duygular üzerinden ilerliyor. Film, Cannes Film Festivali ve César Ödülleri’nde aldığı ödüllerle dikkat çekiyor.

Siyah beyaz bir melankoli: Soğuk savaş

2018 yapımı Polonya–Fransa–Birleşik Krallık ortak yapımı film, Soğuk Savaş döneminde geçen tutkulu bir aşk hikâyesini anlatıyor. İki müzisyenin Polonya’dan Paris’e uzanan ilişkisi, siyah beyaz görüntüler ve melankolik bir anlatımla beyaz perdeye yansıtılıyor. Yapım, Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü’ne layık görüldü.

Aşk, ayrılık ve müzik: Cherbourg şemsiyeleri

1964 yapımı Fransa–Almanya ortak yapımı film, bir liman kenti olan Cherbourg’da geçiyor. Anne ve kızın yaşamı üzerinden aşk, ayrılık ve zamanın dönüştürücü etkisini anlatan yapım, tamamı şarkılarla ilerleyen anlatımıyla sinema tarihinin önemli müzikallerinden biri olarak kabul ediliyor. Film, Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazandı.

Takıntıya dönüşen bir yakınlaşma: Ayrılma kararı

2022 yapımı Güney Kore filmi, bir cinayet soruşturması sırasında dedektif ile baş şüpheli kadın arasında gelişen ilişkiyi konu alıyor. Gerilim, aşk ve takıntı ekseninde ilerleyen film, insan psikolojisinin karanlık yönlerini merkeze alıyor. Yapım, Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü ile öne çıktı.