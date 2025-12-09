TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü kapsamlı bahis soruşturması kapsamında ikinci kez ağır bir darbe aldı. Daha önce 6 profesyonel oyuncusu ceza alan İzmir temsilcisinde, şimdi de 13 amatör statüdeki oyuncu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Toplamda 19 futbolcunun soruşturmaya takılmasıyla, kulübün ligde sahaya çıkabilme yeteneği ciddi risk altına girdi.

Soruşturma dalgası amatör lisanslı oyunculara sıçradı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bahis ve manipülasyon iddialarına yönelik titizlikle sürdürdüğü soruşturma, liglerde oynayan 658 amatör statüdeki futbolcuyu kapsayacak şekilde genişledi. Bu geniş kapsamlı soruşturmada, İzmir Çoruhlu FK'dan tam 13 oyuncunun PFDK'ya sevk edildiği bildirildi. Bu oyuncular, kulüplerin A takım listelerinde yer alarak profesyonel liglerde oynama hakkına sahip amatör lisanslı oyunculardı.

Turuncu-siyahlı ekibin kurula sevk edilen amatör lisanslı oyuncuları şunlar: Cenk Çalışkan, Deniz Tığlıoğlu, Emirhan Adak, Görkem Özalper, Kaan Gücavlı, Mehmet Bavver Özbahçeci, Mehmet Salih Demircan, Mertcan Koç, Muhammet Özer, Ömer Yiğit Kirişkuzu, Saruhan Fındıkçı, Semih İlgün ve Vefa Gültek.

Toplam ceza alan oyuncu sayısı 19'a ulaştı

İzmir temsilcisi, daha önce profesyonel lisansla forma giyen 6 oyuncusunun TFF Disiplin Talimatı kapsamında çeşitli sürelerde men cezaları almasıyla sarsılmıştı. Bu oyuncular; Halil İbrahim Keleş ve Arda Yılman (45 gün), Batuhan Bayer (3 ay), Erhan Şentürk ve Yusuf Talga (6 ay) ile Anıl Arıcıoğlu (9 ay) men cezası almıştı.

Yeni sevk edilen 13 oyuncuyla birlikte, İzmir Çoruhlu FK’da bahis soruşturmasına karışan toplam oyuncu sayısı 19'a yükselmiş oldu. Bu durum, takımın lig maçlarına çıkmak için yeterli kadro derinliğini sağlama konusunda büyük zorluk yaşaması anlamına geliyor.

Ceza riski taşıyan oyuncular transfer oldu

Soruşturma sürecine dahil olan bazı amatör futbolcuların, farklı takımlara transfer olduğu da edinilen bilgiler arasında yer aldı. Soruşturma listesinde adı bulunan Tunahan Öztürk, Mert Yurdakul ve Taha Yeşilbaş'ın amatör statüde başka kulüplere geçiş yaptığı öğrenildi.

Kulübün, 2024 yılında Bergama Sportif'in yarışmacı haklarının iş insanı Ahmet Çoruhlu tarafından satın alınması ve isminin değiştirilmesiyle kurulduğu biliniyor. Ancak kulüp, daha ilk yılında bu denli büyük bir disiplin soruşturması kriziyle karşı karşıya kalmış durumda.