Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda liderlik mücadelesi veren Endo Karşıyaka, dış transferde smaçör Buse Kara ile anlaşma sağladı. Yeşil-kırmızılı kulüp, başarılı sporcuyu kadrosuna dahil ettiklerini resmi olarak duyurdu.

Tecrübeli smaçör yeşil-kırmızılı formayı giyecek

Kulüpten yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezonlarda Eczacıbaşı, Nilüfer Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol, Beykoz Belediye, Sarıyer Belediyesi ve Aras Kargo takımlarında forma giyen smaçör Buse Kara’ya hoş geldin diyor, kendisine başarılı ve sağlıklı bir sezon diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yeni transferler Havran Belediye maçında saha çıkacak

Karşıyaka’nın son transferleri Helene Rousseaux ve Buse Kara’nın, cumartesi günü İzmir’de oynanacak Havran Belediye karşılaşmasında takımlarını sahada temsil edeceği bildirildi.