Son Mühür- TFF 3. Lig 4. Grup’ta ikinci hafta mücadelesinde İzmir Çoruhlu, kendi sahasında Eskişehirspor'u 1-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyet sevincini yaşadı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşma, iki takımın da kontrollü oyunu nedeniyle ilk yarım saatte golsüz geçti. Ancak ikinci yarıda ev sahibi ekip, baskısını artırarak aradığı golü buldu ve üç puanı hanesine yazdırdı.

Maçın ilk yarısı boyunca iki takım da birbirine üstünlük kurmakta zorlandı. Her ne kadar pozisyonlar olsa da, kaleciler ve savunma hatları gole izin vermedi. İkinci yarıya daha etkili başlayan İzmir Çoruhlu, 50. dakikada Recep Gül'ün attığı golle 1-0 öne geçti.

Eskişehirspor'un direnişi yetersiz kaldı

Geride kalan dakikalarda beraberlik golü için bastıran Eskişehirspor, aradığı golü bulamazken, 89. dakikada Talha'nın kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Maçın son dakikalarında İzmir Çoruhlu, sayısal üstünlüğünü kullanarak oyunu soğuttu ve skoru korumayı başardı.

Bu sonuçla İzmir Çoruhlu, ligdeki puanını 3'e yükseltti ve sezonun ilk galibiyetini almanın moraliyle gelecek haftalara daha umutlu bakmaya başladı. Öte yandan, sezonun ilk haftasında galip gelen Eskişehirspor ise ilk yenilgisini alarak 3 puanda kaldı.