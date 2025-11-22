Olay, geçen yıl 20 Kasım’da Çiğli’deki evde yaşanmıştı. Ebru Açıkalın ile dini nikahla birlikte yaşadığı A.D. arasında bir tartışma çıkmıştı.

İddiaya göre A.D., Açıkalın’ı darbetmişti; çiftin iki çocuğunun ve kadının annesinin evde olduğu sırada elindeki silahı aile bireylerine doğrultarak tehditlerde bulunmuştu.

Açıkalın, A.D.’nin elinden aldığı tabancayla banyoya gidip kapıyı kilitlemişti. Ardından gelen silah sesiyle genç kadın hayatını kaybetmişti.

İddianamede darp tespitleri

Soruşturma kapsamında hazırlanan raporlarda, Ebru Açıkalın’ın ölmeden önce darbedildiğine dair bulgular yer aldı. İddianamede A.D.’nin, Açıkalın’ı “basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde” yaraladığı belirtildi.

A.D. hakkında Ebru Açıkalın’a yönelik “silahla tehdit” ve “kasten yaralama” suçlarından 8 yıla kadar, bir çocuğu ve Melahat Açıkalın’a yönelik “silahla tehdit” ve “hakaret” suçlarından ise 7’şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İntihara yönlendirme suçlamasına takipsizlik

Açıkalın ailesi, genç kadının darp sonrası intihara zorlandığını belirterek sanığın “intihara yönlendirme” suçundan yargılanması talebiyle başvuruda bulundu.

Ancak Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Açıkalın’ın kendi iradesiyle intihar ettiği ve yönlendirme tespit edilmediği gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

Sanıktan duruşmada savunma: “Darp etmedim”

Karşıyaka 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savunma yapan A.D., suçlamaları kabul etmedi. A.D., olay öncesi aile fertlerini işten çıkardığı için gerginlik yaşandığını ve olay günü yaşanan tartışmada Açıkalın’ı darp etmediğini savundu.

A.D. ifadesinde, “Kayınvalidem ve Ebru’nun oğlu beni darbetmek istedi. O kargaşada Ebru elimden çantayı kaptı, banyoya gitti. Onu çok seviyordum” dedi.

Anne: “Kızım banyoya girmeden önce ‘Sorumlu bu adamdır’ dedi”

Duruşmada ifade veren anne Melahat Açıkalın, olay günü yaşananları anlattı: “Eve gittiğimde kızım kötü durumdaydı. Saçları koparılmıştı. A.D. elinde silah ve telefonla bizi tehdit etti.

‘Hepinizi öldüreceğim’ dedi. Kızım elinden silahı alıp banyoya sığındı. İçeriden silah sesi geldi. Kapıyı kırıp açtıktan sonra kızımın yanında duran silahı sakladı.” Melahat Açıkalın’ın ifadesi sırasında sık sık müdahale eden A.D., mahkeme salonundan çıkarıldı.

Açıkalın’ın oğlu: “Annem, ‘Benim sonum bu adamdan olacak’ demişti”

Olay anında evde bulunan E.O. da duruşmada ifade verdi. A.D.’nin son dönemlerde silahını sürekli yanında taşıdığını söyleyen E.O., yaşananları şöyle anlattı:

“Eve gittiğimizde annemin saçı kopmuş, yüzü kan içindeydi. A.D. silahla tehdit ediyordu. Annem beni tehlikede görünce silahı kaptı ve banyoya saklandı. Kapıyı açmamıza izin vermedi. Annem daha önce ‘Benim sonum bu adamdan olacak’ demişti.”

E.O., olay sonrası eve eşyaları almak için gittiğinde A.D.’nin kendilerine, “Şikayetinizi çekin, ben size babalık yaparım” dediğini de söyledi.

Duruşma ertelendi

Mahkeme, Ebru Açıkalın’ın darp izlerine ilişkin yeniden rapor hazırlanmasına ve çiftin küçük çocuklarının bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

Açıkalın’ın ailesi ayrıca A.D. hakkında cinsel taciz iddiasıyla ek suç duyurusunda bulundu. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.