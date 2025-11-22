Son Mühür/ Osman Günden - Çiğli Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Kaklıç Mahallesi’nde anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın öncülüğünde oluşturulan “Çocuk Hakları Bahçesi”nde çocuklar; yaşam, sağlık, eğitim ve oyun hakkını temsil eden fidanlar dikti. Gemlik zeytini, kayısı, erik, ıhlamur, limon, portakal ve mandalina fidanları çocukların haklarını simgeleyen birer sembol olarak toprakla buluştu.

Etkinlik, Çiğli Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlendi ve meclis üyeleri, mahalle muhtarları, CHP İlçe Örgütü ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Başkan Yıldız: “Fidanlarla birlikte çocuklarımızın yarınlarını emanet ediyoruz”

Fidan dikimine çocuklarla birlikte katılan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, etkinlikte yaptığı duygusal konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Bugün burada sadece fidan dikmiyoruz; çocuklarımızın haklarını ve umutlarını toprakla buluşturuyoruz. Her bir fidan, bir çocuğun hakkını temsil ediyor. Bu bahçe büyüdükçe bize çocukların sesini, neşesini ve haklarını hatırlatacak. Çocukların özgürce oynadığı, güvende hissettiği, eğitim alabildiği bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü çocuklar sadece geleceğimiz değil, bugünün de en değerli varlıklarıdır.”

“Çocuk hakları bahçesi yarınlara nefes olacak”

Başkan Yıldız, oluşturulan bahçenin yalnızca bir yeşil alan değil, çocukların umutlarını simgeleyen canlı bir hatırlatıcı olduğunu vurguladı. Çiğli’de her çocuğun doğayla iç içe, güvenli ve özgür bir ortamda büyümesi için çalışmaların süreceğini ifade eden Yıldız, “Diktiğimiz her fidan, çocuklarımızın yarınlarına nefes olsun” dedi.