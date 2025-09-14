Son Mühür- İzmir’in Çiğli ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikadan yükselen yoğun siyah duman çevrede yaşayanların tepkisine neden oldu. Sosyal medyaya da yansıyan görüntüler, bölgedeki hava kalitesine dair soru işaretlerini artırdı.

“Zehir mi soluyoruz?”

Kısa sürede gündem olan duman manzaraları, “Çiğli’de vatandaşlar adeta zehir mi soluyor?” tartışmasını beraberinde getirdi. Mahalle sakinleri, bu tür sanayi kaynaklı kirliliğin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini ve sağlık endişesi yarattığını dile getirdi.

Belediye başkanına çağrı

Olayın ardından gözler Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’a çevrildi. Vatandaşlar, fabrikaların denetim süreçlerine dair "bu işletmeler ne kadar denetleniyor?" sorusunu gündeme taşıdı.