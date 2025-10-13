İzmir’in Çeşme ilçesinde bir evin yıkım çalışması sırasında meydana gelen iş kazasında 17 yaşındaki işçi S.C.E., üzerine duvar bloğu düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Yıkım sırasında duvar bloğu devrildi

Kaza, saat 14.10 sıralarında Alaçatı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evde yürütülen yıkım çalışmaları sırasında genç işçi S.C.E., bir anda devrilen duvar bloğunun altında kaldı. Olayı gören çalışma arkadaşları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Hastanede yaşamını yitirdi

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. S.C.E., ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Genç işçinin ölüm haberi, ailesi ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.

İki kişi gözaltına alındı

Olay sonrası polis ekipleri, yıkım çalışmasında görev alan E.Ç. (45) ve M.Ü. (41) adlı kişileri gözaltına aldı. Yıkımın yasal izin süreçleri ve güvenlik önlemlerinin uygunluğuna ilişkin inceleme başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın genişletileceği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla olay yerinde iş güvenliği uzmanları ve teknik ekipler inceleme yaptı. İş kazasının ihmal kaynaklı olup olmadığı araştırılıyor.