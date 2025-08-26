Çeşme’nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Kutlu Aktaş Barajı’ndaki su seviyesinin yüzde 5’in altına düşmesi üzerine, 25 Temmuz 2025 tarihinden itibaren her gece 23.00-06.00 saatleri arasında zorunlu su kesintisi uygulanmaya başlanmıştı. Amaç, barajdaki azalan rezervin kontrollü kullanımını sağlamak ve uzun vadede ilçenin su ihtiyacını güvence altına almaktı.

Karareis Barajı devreye alındı

Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü tarafından devreye alınan Karareis İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde ikinci aşama performans testleri tamamlandı. Tesis çıkış suyunun mevzuata uygun olduğu teyit edilince 23 Ağustos itibarıyla sisteme su verilmeye başlandı.

İZSU: “Kesintiler 24 Ağustos itibarıyla son buldu”

İZSU’dan yapılan açıklamada, Karareis Barajı’ndan gelen suyun dezenfeksiyon ve basınç entegrasyon testlerinin 24 Ağustos’ta sonuçlandığı bildirildi. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından su Çeşme’nin dağıtım şebekesine verildi ve 24 Ağustos saat 23.00 itibarıyla zorunlu kesinti uygulaması sona erdi.

Çeşme’de su arzı normale döndü

Alınan önlemler sayesinde Çeşme’de su arzının normale döndüğü ifade edildi. Yetkililer, şebeke sisteminin dengeleme sürecinin tamamlandığını ve vatandaşların artık kesintisiz suya erişebileceğini belirtti.

Kuraklık riskine karşı uyarı

İZSU ve belediye yetkilileri, kesintilerin sona ermesine rağmen vatandaşları su tasarrufu konusunda dikkatli olmaya çağırdı. Küresel iklim değişikliği ve artan nüfus yoğunluğu nedeniyle İzmir genelinde su kaynaklarının korunmasının önemine vurgu yapıldı.