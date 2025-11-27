İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'nin çarşı merkezinde öğle saatlerinde büyük panik yaratan bir olay yaşandı. Alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir midyeci, akrabası tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı girişimine maruz kaldı. Olay sırasında müdahale eden bir banka görevlisi hafif şekilde yaralandı.

Midyeci canını kurtarmak için bankaya sığındı

Saldırı girişimi, bugün saat 13.30 sularında çarşı merkezinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, sokakta midye satan bir esnaf, akrabası olduğu öğrenilen şüpheli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganın açtığı ilk ateşten kurtulmayı başaran midyeci, saldırganın ikinci kez ateş etmek istediği sırada silahının tutukluk yapmasıyla yakındaki bir banka şubesine doğru koşarak canını kurtardı.

Saldırının gerçekleştiği sırada yaşanan karmaşada, olaya müdahale etmeye çalışan, yakında bulunan bir banka görevlisi hafif yaralandı.

Polis hızla müdahale etti, şüpheli yakalandı

Olayın şokuyla çarşı merkezinde sıcak ve panik dolu anlar yaşandı. Bölgedeki esnaf ve vatandaşlar büyük bir korku yaşarken, hızla olay yerine intikal eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumu kontrol altına aldı.

Polis ekipleri, kısa süren takibin ardından şüpheli saldırganı suç aleti tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan ilk incelemelerde, saldırgan ile midyecinin akraba oldukları ve olayın çıkış nedeninin alacak verecek meselesinden kaynaklanan husumet olduğu öne sürüldü.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ederken, yaralanan banka görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.