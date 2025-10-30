İzmir’in Çeşme ilçesinde jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda göçmenlerle birlikte iki organizatör suçüstü yakalandı.

Alaçatı’da jandarmadan gece operasyonu

Olay, Çeşme’nin Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak geçiş hazırlığında olan bir grubu tespit etti. Hızla harekete geçen ekipler, operasyonu başarıyla gerçekleştirerek göçmenleri ve organizatörleri suçüstü yakaladı.

İki organizatör gözaltına alındı

Yapılan incelemelerde, göçmen geçişini organize eden iki kişinin N.H. ve M.A. olduğu belirlendi. Şüpheliler, jandarma tarafından gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Operasyonda ele geçirilen delillerin de dosyaya eklendiği öğrenildi.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen N.H. ve M.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Göçmenlerin ise sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.