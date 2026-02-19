Son Mühür - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 19.02.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Menemen Belediye Başkanlığı tarafından açıklanan taşınmaz satışı dikkat çekti.

49 taşınmaz 19 farklı mahallede yer alıyor

Menemen Belediyesi tarafından satışa konulan 49 taşınmaz 19 farklı mahallede bulunuyor. Taşınmaz sayıları ve yer aldığı mahalleler şu şekilde:

Ahırdır 2

Bellen 5

Çavuş 1

Emiralem 1

Esatpaşa 1

Görece 2

Günerli 1

Kasımpaşa 1

Kesik 1

Koyundere 2

Maltepe 4

Musabey 2

Seyrek 5

Süzbeyli 4

Tuzçullu 2

Tülbentli 6

Türkelli 7

Ulucak 2

Yayla 2

İhale tarihleri

49 taşınmazın satışı için gerçekleştirilecek olan ihaleler, Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresinde bulunan Menemen Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Encümeni tarafından 10 ve 11 Şubat 2026 tarihlerinde kapalı teklif usulü yapılacak.