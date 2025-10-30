Son Mühür / Yiğit Uzun- İzmir İktisat Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen İRAP İzmir Koordinasyon Toplantısı kapsamında, AFAD’ın afet sahalarında kullandığı modern arama-kurtarma ekipmanları katılımcıların beğenisine sunuldu. Program, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların anılmasının ardından, AFAD koordinasyonunda İzmir’in farklı bölgelerinde kamu kurumlarıyla senkronize biçimde yapılan tatbikat videoları izlendi.

Sergi alanında, AFAD envanterinde yer alan sonar sensörleri, yaşam tespit cihazları, egzotermik kaynak cihazları ve gece görüş dürbünleri tanıtıldı. Bu cihazların, afet sonrası arama-kurtarma çalışmalarında zaman kazandırdığı ve enkaz altındaki yaşam belirtilerini hassas şekilde tespit ettiği vurgulandı.

Etkinliğe damga vuran ekipmanlardan biri, Türk savunma teknolojileri firması Lazersan tarafından geliştirilen yeraltı yaşam tespit cihazı oldu. Cihaz, enkaz altında kalan kişilerin kalp atışlarını ve en ufak hareketlerini metrelerce derinlikten algılayabiliyor. Bu teknoloji sayesinde arama-kurtarma ekipleri, canlı tespiti için termal veya akustik yöntemlerin ötesine geçerek doğrudan biyolojik sinyalleri analiz edebiliyor.

AFAD yetkilileri, Türkiye’nin afet teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmak için son yıllarda yerli üretime yöneldiğini, bu kapsamda geliştirilen cihazların hem maliyet hem de müdahale süresi açısından büyük avantaj sağladığını belirtti.

Toplantı ve sergi, İzmir’de afet bilincinin güçlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve yerli arama-kurtarma teknolojilerinin tanıtılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.