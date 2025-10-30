Son Mühür/ Osman Günden - Dokuz Eylül Rotary ve Rotaract Kulüpleri, Cumhuriyetin 102. yılını Kadifekale’de düzenlenen uçurtma şenliğiyle kutladı. Çocukların katıldığı etkinlikte gökyüzü kırmızı beyaz uçurtmalarla renklendi.

Kadifekale’de Cumhuriyet uçurtmaları

Dokuz Eylül Rotary ve Rotaract Kulüpleri, Cumhuriyetin 102. yılı kapsamında geleneksel uçurtma şenliğini Kadifekale’de gerçekleştirdi. Etkinliğe Kocatepe Mehmet Lütfiye Dönmez İlkokulu öğrencileri de katıldı. Tarihi surların etrafında yükselen yüzlerce uçurtma, Cumhuriyet coşkusunu çocukların gülümsemesiyle birleştirdi.

Törenden Kadifekale’ye uzanan kutlama

Kulüp üyeleri, sabah saatlerinde okulda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı törenine katıldı. Ardından öğrencilerle birlikte Kadifekale’ye çıkarak uçurtmaları gökyüzüne bıraktı. Etkinlikte miniklerin coşkusu renkli görüntüler oluşturdu.

“Cumhuriyet bilincini çocukların kalbine taşımak en kıymetli görev”

Dokuz Eylül Rotaract Kulübü Başkanı İslam Aydemir, etkinliğin genç nesillere Cumhuriyet bilinci kazandırmayı amaçladığını ifade etti: “Cumhuriyetimizin 102. yılında, bu değerleri çocuklara eğlenceli ve anlamlı bir etkinlikle aktarmayı hedefledik. Atatürk’ün ‘Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz’ sözünü ilke edinen gençler olarak, çocukların heyecanı emeklerimizin karşılığı oldu. Katkı veren tüm üyelerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.”

“Cumhuriyet değerlerini yaşatmak hepimizin sorumluluğu”

Dokuz Eylül Rotary Kulübü Başkanı Neşe Gök, etkinliğin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti: “Rotary olarak amacımız topluma hizmet etmek ve geleceğe değer katmak. Cumhuriyetimizin 102. yılında çocukların mutluluğunu paylaşmak hepimize ilham verdi. Rotaract kardeşlerimizle birlikte düzenlediğimiz bu şenlik, Cumhuriyet sevincini hepimize yeniden yaşattı.”