İzmir Büyükşehir'den Gerçeği Aratmayan Tatbikat!

Son Mühür/ Osman Günden - Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Eşrefpaşa Hastanesi koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikatta, İzmir merkezli büyük bir depremin meydana geldiği varsayıldı. Senaryo kapsamında Zabıta Dairesi Başkanlığı binasında kısmi çökmeler oluştu, sistem odasında yangın çıktığı kabul edildi.

Mahsur kalanlar güvenli alana taşındı

Deprem anında binada bulunan bazı personelin yaralandığı ve bulundukları alanlarda mahsur kaldığı canlandırıldı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, binada kalan personeli planlı bir çalışmayla kurtararak güvenli alanlara ulaştırdı. Kurtarma çalışmaları sürerken yangına da müdahale edildi. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı

Güvenli alana çıkarılan yaralılar, olay yerinde hazır bulunan Eşrefpaşa Hastanesi sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesinden geçirildi. Yaralılar, durumlarına göre ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tatbikatla birlikte belediyenin afet anındaki koordinasyon ve müdahale süreçleri uygulamalı olarak test edildi.