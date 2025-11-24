Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle kent genelinde anlamlı bir jest gerçekleştirdi. Özellikle sosyal ve ekonomik açıdan kırılgan gruplarda yer alan öğrencilere eğitim veren öğretmenleri unutmayan Büyükşehir, bu fedakâr eğitim neferlerine özel tasarlanmış hediyeler takdim etti.

Özel tasarım termoslar okullara ulaştırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Öğretmenler Günü'ne özel olarak hazırlanan hediyeleri bizzat okulları ziyaret ederek öğretmenlere ulaştırdı.

Öğretmenlere sunulan hediyeler, günün ruhuna uygun ve anlamlı detaylar taşıyordu: Üzerinde Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün siluetinin ve "Cumhuriyet; sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister" sözünün bulunduğu özel tasarım termoslar, aynı zamanda İzmir'in sembolü olan Saat Kulesi figürünü de barındırıyordu. Bu jest, Cumhuriyet felsefesi ve yerel değerleri birleştirerek öğretmenlerin emeğine duyulan saygıyı gösterdi.

Proje yürütücüsünden teşekkür: "Emeklerine saygının göstergesi"

Hediyelerin takdim edilme sürecini yürüten Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü görevlisi Yağmur İnanır, yapılan jestin amacını şöyle açıkladı:

"İzmir genelinde, dezavantajlı ve kırılgan gruplara eğitim veren öğretmenlerimize, onların yoğun emeklerine duyduğumuz saygının küçük bir göstergesi olarak Öğretmenler Günü hediyelerimizi takdim ettik. Çocuklarımıza yol gösteren ve onların geleceklerine ışık tutan tüm kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz."