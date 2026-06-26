Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kınık ilçesi Kocaömerli Mahallesi’nde yer alan 1. Derece ve 3. Derece arkeolojik sit alanlarına yönelik hazırlanan yeni koruma amaçlı nazım imar planı resmi internet üzerinden duyurdu. Kınık Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yer seçimi sınırlarını da yakından ilgilendiren plan, 26 Haziran 2026 itibariyle askıya çıkarıldı.

Planın gerekçesi ve kapsamı

İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararları doğrultusunda, Kınık Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerinde yer alan, sit alanı olarak tescillenen alanlarda imtiyaz ve koruma dengesinin sağlanması amaçlandı. OSB sınırlarındaki arsa tahsislerinin tamamlanmış olması sebebiyle, alt yapı ve üretim faaliyetlerinde aksama yaşanmaması ve bölge arazisinin efektif kullanılması adına 1/5000 ölçekli koruma amaçlı imar planı yapılması zorunlu hale getirildi. Organize sanayi bölgesi içinde yer alan ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı niteliğindeki 156 ada 1 nolu parsel sanayi parseli olarak düzenlenirken; üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmayan 154 ada 6, 7 ve 8 nolu parseller park alanı olarak ayrıldı. OSB sınırları dışında kalan ve 3. Derece Arkeolojik Sit niteliğindeki bu alana tarım alanı kullanımı getirildi. 1. Derece arkeolojik sit alanının ise yalnızca gösterimi yapılmış olup, herhangi bir fonksiyon tanımlanmadı.

Koruma alanlarında katı kurallar

Plan açıklama raporunda, sit alanlarının korunması amacıyla çok sıkı kurallar getirildiği görüldü. Höyük ve tümülüslerde toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler ve ağaçlandırma yapılması tamamen yasaklandı. Bu alanlardan taş, toprak, kum alınması; kireç, taş, tuğla, mermer veya maden ocağı açılması engellenirken; çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesi de kesinlikle yasak ilan edildi. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde gerçekleştirilecek yol, kanalizasyon, doğalgaz hattı gibi altyapı uygulamaları öncesinde Kazı Başkanlığı ve Müze Müdürlüğü görüşü alınması, uygulamaların ise Müze Müdürlüğü denetiminde yapılması şartı koşuldu. Aynı şekilde inşaat izni verilmeden önce sondaj kazısı yapılması zorunlu olacak.

Askı süreci başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 12.06.2026 tarihinde onanan plan, 26.06.2026 tarihi itibarıyla askıya çıkarıldı. Plan, 27.07.2026 tarihine kadar askıda kalarak vatandaşların ve ilgili kurumların incelemesine açık olacak.