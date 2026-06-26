Son Mühür- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Türkiye’deki üniversite rektörleri ve yükseköğretim yöneticilerini Ankara’da bir araya getirdi. Bu yıl 264.’sü düzenlenen Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Toplantısı’na Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz da katıldı. Toplantıda, yükseköğretim sisteminin mevcut yapısı ve geleceğe yönelik stratejik planları ele alındı.

Kontenjanlar iş gücü ihtiyacına göre düzenleniyor

Toplantının açılış konuşmasını YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar yaptı. Özvar, üniversitelerdeki program kontenjanlarının Türkiye’nin iş gücü gereksinimleri dikkate alınarak yeniden şekillendirildiğini açıkladı. Yükseköğretimde planlamanın ülkenin öncelikli ihtiyaçlarına göre yapıldığını belirten Özvar, geleceğin mesleklerine odaklandıklarını aktardı. Bu kapsamda yapay zeka, dijital teknolojiler ve bilişim alanlarındaki yeni akademik programlar yükseköğretim sistemine dahil edildi.

Eğitimde kalite ve küresel rekabet

Oturumlarda, üniversitelerin küresel rekabet gücünü artıracak adımlar detaylandırıldı. Eğitimde kalite odaklı dönüşüm, uluslararasılaşma stratejileri ve mikro yeterlilik uygulamaları masaya yatırıldı. Katılımcılar, üniversite-sektör iş birliklerinin güçlendirilmesi ve istihdamla uyumlu eğitim modellerinin yaygınlaştırılması üzerine görüş alışverişinde bulundu. Bilimsel üretkenliğin desteklenmesi ve kalite güvence mekanizmalarının geliştirilmesi kararlaştırıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Ankara'da temsil edildi

Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, yükseköğretimin geleceğine yön verecek bu kritik başlıkların tartışıldığı oturumlarda Dokuz Eylül Üniversitesi adına yer aldı. DEÜ, Türkiye’nin yükseköğretim vizyonu doğrultusunda eğitim kalitesini yükseltme ve ulusal kalkınma hedeflerine uygun nitelikli insan kaynağı yetiştirme çalışmalarını sürdürüyor.

