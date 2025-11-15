Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi, üreticiyi güçlendiren yerelde kalkınma modeli kapsamında çiftçiye yönelik desteklerini sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Beydağ’da incir üreticilerine kurutma sürecinde kalite kaybını önlemek için incir kurutma kasası desteği verdi.

Beydağ 2 Eylül Kurtuluş Parkı’nda yapılan dağıtım, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ile Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür tarafından başlatıldı. Kerevet desteği, incirin hijyenik koşullarda kurutulmasını, ürün kalitesinin artırılmasını ve üreticinin daha yüksek katma değer elde etmesini amaçlıyor.

212 üreticiye 1034 adet gıda kodeksine uygun kerevet

Tarımsal Hizmetler Dairesi personeli Mert Kandemir, dağıtımla ilgili şu bilgileri verdi: “Beydağ’daki üreticilerimize incir kurutmada çok önemli olan kerevet dediğimiz incir kasalarını dağıtıyoruz. Ürünün hem kalitesinin hem değerinin artmasında büyük paya sahip. Üretici için maliyetli bir ürün olduğu için gıda kodeksine uygun, plastik kalitesi yüksek kasalar ürettirdik. Beydağ’da 212 üreticimize toplam 1034 kasa veriyoruz. Böyle günler bizim için bayram havasında geçiyor. Herkes mutlu, herkes umutlu. Ülkemizde tarım çok önemli, desteklerimiz sürecek.”

Üretici daha kaliteli ürün elde edecek

Destekten yararlanan üreticiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarından memnuniyetlerini dile getirdi.

Üretici Demet Duru, “Daha önce de almıştım, çok memnunum. Eskiden incirleri naylona döküyorduk. Bu kasalar ürünü beyaz ve daha kaliteli hale getiriyor. Çok faydasını gördüm” dedi.

Kemal Boncuk, Beydağ incirinin bölgenin en kaliteli incirlerinden olduğuna dikkat çekerek, “Kerevetle kuruyan incir çok daha kaliteli oluyor. Çiftçinin sürekli desteklenmesi lazım. Bu destekle incir daha güzel kuruyacak, kalitesi artacak, ihracat değeri yükselecek. Yere temas etmeyecek. Çalışmalar çok iyi, devamı gelsin” ifadelerini kullandı.

Münevver Serinkan ise destekten duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Toprağa sermek yerine kasalara sereceğiz, çok daha iyi olacak. Kurutma sürecinde büyük fayda sağlıyor çünkü alttan hava alıyor. Büyükşehir’in çalışmaları çok güzel, buraya kadar gelmişler daha ne isteyelim. Allah razı olsun.”