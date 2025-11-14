Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediyesinin kamu hizmetlerini kesintisiz sürdürebilmesi ve planlanan yatırımları aksatmadan hayata geçirebilmesi için iç borçlanma yapılmasının zorunlu hale geldiği bildirildi. Bu kapsamda, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68/e maddesi uyarınca, belediyenin en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yeniden değerleme oranıyla artırılmış tutarlarının yüzde 10’unu aşan iç borçlanmalar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onay alınması gerektiği hatırlatıldı.

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapora göre, 2025 Mali Yılı Bütçesi çerçevesinde yatırım, kamulaştırma ve diğer harcamalarda kullanılmak üzere bankalardan 2 milyar TL’ye kadar nakdi veya gayri nakdi kredi ile finansal kiralama yoluyla kaynak sağlanması öngörülüyor. Söz konusu borçlanmaya ilişkin kredi kullanım süreçleri, geri ödeme koşullarının belirlenmesi, gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile tüm ilgili sözleşme ve protokollerin düzenlenmesi konusunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi uygun bulundu. Komisyon, yüzde 10’luk sınırı aşan 2 milyar TL’lik iç borçlanma için Meclis tarafından karar alınmasının da oybirliğiyle uygun olduğunu belirtti.

“Yeter ki İzmir kaliteli hizmete kavuşsun”

Söz konusu önerge ile ilgili söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, “Burada 2 milyar TL borçlanma talebi var. Bunu da meclis grupları olarak oy birliği yaptık. Belediyemizin yıllık toplam borçlanma limiti 155 milyar lira civarında. Yaklaşık 12 buçuk milyar gibi bir borçlanmayı oy çokluğu yapmıştık. Ancak daha önceki 6 milyarlık borçlanmanın yatırımlara gideceğini belirterek onaylamıştık. Burada bu limiti aştığınızda borçlanma ilk olarak meclisten geçecek sonra da bakanlığın onayına gidecek. Bu borçlanma ile ilgili İl Başkanımız Bilal Saygılı ve Genel Sekreterimiz Eyyup Kadir İnan ile görüşerek belediyemizin yatırımları ilerlesin ve bu anlamda finansman problem yaşamaması nedeniyle ilave talebi oy birliği yaptık. Amacımız İzmir’in kronikleşmiş sorunlarının çözümünün tarafı olmak. Temel yaklaşımız mevzuat ve koşullara uyan her noktada İzmirli’nin kaliteli hizmete kavuşsun duygusu. O yüzden oy birliği verdik” diye konuştu.