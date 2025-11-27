Ziyaret sırasında Ankara'ya iniş yapan uçak, Facchetti'nin 1963'te İnönü Stadı'nda oynadığı milli maçı çağrıştırdı. Facchetti, İtalya milli takımının önemli figürlerinden biri olarak biliniyor. Kariyeri boyunca Inter'de kaptanlık yaptı ve kulübün efsaneleri arasına girdi. Ölümünden sonra kulüp, onun giydiği 3 numaralı formayı emekliye ayırdı. Bu jest, Facchetti'nin futbola katkısını simgeliyor.

Giacinto Facchetti'nin Futbol Kariyeri

Giacinto Facchetti, 18 Temmuz 1942'de İtalya'nın Treviglio kentinde doğdu. Genç yaşta Inter'e transfer oldu ve 1961'de profesyonel kariyerine başladı. Sol bek pozisyonunda oynayan Facchetti, defansif yetenekleri ve hücum katkılarıyla dikkat çekti. Inter'de 634 maçta forma giydi ve 75 gol attı.

Kulüpte iki Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası kazandı. 1964 ve 1965'te bu başarıları elde etti. Serie A'da dört şampiyonluk yaşadı. Milli takımda 94 maç oynadı ve 3 gol attı. 1968 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan İtalya kadrosunda yer aldı. Facchetti, dönemin en iyi beklerinden biri olarak anıldı.

Kariyerinin son yıllarında kaptanlık yaptı. 1978'de Inter'de yönetici olarak devam etti. 2004-2006 arasında kulüp başkanlığı görevini üstlendi. Bu dönemde Inter, Serie A şampiyonlukları yaşadı. Facchetti, futboldaki liderliğiyle hatırlanıyor.

Facchetti'nin Türkiye Bağlantısı ve Tarihi Maç

Facchetti'nin Türkiye'yle bağlantısı, 1963 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne dayanıyor. 27 Ekim 1963'te İnönü Stadı'nda oynanan maçta İtalya, Türkiye'yi 1-0 yendi. Angelo Sormani'nin golüyle galip gelen İtalya'da Facchetti, 90 dakika sahada kaldı. Bu, Facchetti'nin milli takım için ilk Türkiye maçıydı.

Maç, dönemin futbol atmosferini yansıtıyor. Facchetti, defansta sağlam duruşuyla İtalya'nın zaferine katkı sağladı. Bu karşılaşma, Facchetti'nin kariyerindeki önemli anılardan biri olarak kaldı. Papa uçağının ismi, bu tarihi maçı tesadüfen gündeme taşıdı.

Facchetti, Pele'nin FIFA 100 listesinde yer aldı. Bu liste, 20. yüzyılın en iyi futbolcularını kapsıyor. Facchetti, defans oyuncusu olarak nadir bir onur kazandı. Kariyeri, modern futbolun öncüsü olarak değerlendiriliyor.

Giacinto Facchetti'nin Mirası ve Ölümü

Facchetti, 2006 yılında pankreas kanseri nedeniyle 64 yaşında hayatını kaybetti. Inter, cenaze törenine ev sahibi yaptı ve binlerce taraftar katıldı. Kulüp, 3 numaralı formayı emekliye ayırdı. Hiçbir oyuncuya bu numara verilmedi. Bu karar, Facchetti'nin sembolik değerini korudu.

Futbol dünyası, Facchetti'yi dürüstlüğüyle andı. UEFA, ona saygı duruşunda bulundu. Ailesi ve yakınları, mirasını vakıflar aracılığıyla sürdürüyor. Facchetti'nin başkanlık dönemi, Inter'in yükselişini hızlandırdı.

Papa 14. Leo'nun ziyareti sırasında uçağın ismi, Facchetti'nin adını yeniden hatırlattı. Vatikan filosu, İtalyan isimlerini sıkça kullanıyor. Bu detay, spor ve dinler arası diyaloğu çağrıştırdı. Facchetti'nin hikayesi, futbolun evrensel bağlarını gösteriyor.

