Emrah Türkoğlu son dönemde CoinO Kripto Varlık Alım Satım Platformu’nun yönetim kurulu başkanı olarak gündemde yer buldu. Türkoğlu’nun yönetim geçmişinde bankacılık ve bireysel müşteri ilişkileri gibi finans sektörünün farklı alanlarında görev aldığı biliniyor. Özellikle ATM destek birimi, insan kaynakları ve uzaktan satış gibi pozisyonlarda çalıştıktan sonra kripto para sektörüne geçiş yaptı. CoinO’nun yeni nesil bir kripto platformu olarak öne çıkması, Türkoğlu’nun tecrübeleriyle şirketin yönetiminde kilit rol üstlenmesini sağladı.

Kripto varlık alım satım platformu COINO AŞ üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şirketin 2024 Temmuz-Aralık döneminde 211 milyon liralık, 2025’in ilk beş ayında ise yaklaşık 12 milyar liralık para girişi tespit edildi; toplamda 12 milyar liradan fazla tutar yurt dışı platformlara ve gerçek kişi hesaplarına aktarıldı. İncelemelerde, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlardan gelir elde eden yüzlerce kişinin hesaplarından COINO AŞ’ye para transferi yapıldığı, bu paraların kripto varlığa dönüştürülüp kayıt dışı cüzdanlara ve yurt dışı platformlara aktarıldığı belirlendi. Operasyon sonucunda toplam değeri 637 milyon lira olan 10 araç, 7 taşınmaz ve 16 şirkete el konulurken, mağduriyet yaşanmaması için COINO AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.

Emrah Türkoğlu kimdir?

Emrah Türkoğlu, İstanbul merkezli CoinO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanı olarak tanınıyor. Mali ve finans sektörü kökenli olan Türkoğlu, bankacılık ve finans teknolojileri alanında farklı görevlerde bulundu.

CoinO, Türkiye merkezli olarak kripto varlık alım-satım hizmeti sunan bir dijital finans platformu konumunda bulunuyor. CoinO’nun yönetim kadrosunda Emrah Türkoğlu başkan olarak yer alırken, yönetim kurulu üyeleri arasında Murat Gürbüz, Murat Keçeciler ve Şenol Vatansever bulunuyor. Platformun güçlü yazılım altyapısı ve kullanıcı odaklı hizmet anlayışı, sektör içi rekabeti artırmayı hedefleyen stratejilere dayanıyor. Ancak platformun içinde bulunduğu ekonomik ve hukuki gelişmeler, finansal hareketlerin titizlikle izlenmesine ve kamuoyunun dikkatinin CoinO üzerine çevrilmesine yol açtı. Kripto para piyasasında önemli bir oyuncu olan şirket, son dönem gelişmeleriyle tartışmaların odağında yer aldı.