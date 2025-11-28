Son Mühür- Geçtiğimiz günlerde canlı yayında ortaya çıkan gerilim, program ekibi ve izleyiciler arasında tepkilere yol açtı. Mutlu ve Doğan arasındaki anlaşmazlık, programın geleceğine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Lerzan Mutlu kararını sosyal medya üzerinden paylaştı

Canlı yayındaki tartışmanın ardından sessizliğini bozan Lerzan Mutlu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Söylemezsem Olmaz serüvenini noktaladığını duyurdu. Mutlu, açıklamasında magazin programcılığına devam etmek istemediğini vurguladı.

“Söylemezsem Olmaz’dan ayrılmış bulunmaktayım”

Mutlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bir kez daha, magazin yapmak istemediğimi anladığım için, daha önceki fikrime geri dönerek Söylemezsem Olmaz’dan ayrılmış bulunmaktayım. Yine kadın gündüz kuşaklarıyla sizlerle olacağım… Sizi seviyorum.”

Programın akıbeti merak konusu oldu

Lerzan Mutlu’nun ani ayrılığı sonrası programın sunucu kadrosunda nasıl bir düzenleme yapılacağı henüz netlik kazanmadı. Yapım ekibinin alacağı yeni kararlar ve programın formatında değişikliğe gidilip gidilmeyeceği, izleyicilerin merakla takip ettiği konular arasında yer alıyor.