Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 500 personelin şirketlerine iade edilerek ücretsiz izne çıkarılmaları ile ilgili mağduriyetler sürerken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve sınıf arkadaşı olduğu belirtilen Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Okyay’ın imzalarıyla havuzdan çıkartılıp işine dönen işçiler olduğu öne sürüldü.

Son Mühür olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kanayan yarası Havuz Dosyasını açıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 8 aydır süren kamuoyunda adı ‘Havuz sorunu’ olarak geçen 500’e yakın işçinin görevinden el çektirilerek ücretsiz izne çıkarılması konusu gündemi meşgül etmeyi sürdürüyor. Havuz sorununun nereden kaynaklandığını, süreçte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a nasıl yanlış bilgiler aktarıldığını anlatan mağdur işçiler, Son Mühür’e konuştu. İşçiler Son Mühür'e yaptıkları açıklamada önemli iddialarda bulundu.

"Havuz sistemine gönderilen personel neden gönderildiğini bilmiyor. Kendilerine herhangi bir gerekçe söylenmiyor. Şirkete toplu iadelerin olduğu dönemde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Sinan Toygun, İBB Hukuk Müşaviri Av. Utku Kılınç ile İZELMAN Genel Müdürü Yılmaz Mede'den oluşan bir kurul işçileri çağırıp sözde mülakat yaptı. Ortalama 1 dakika süren mülakatta personele neden şirkete iade edildikleri, emekliliklerinin gelip gelmediği gibi kısa sorular soruldu. Doğal olarak hiç bir personel neden şirkete iade edildiğini, yani havuza gönderildiğini bilmiyor"

“İşçi mesleğiyle ilgili yerde görevlendirilsin” çalışması cadı avına dönüştü!

"Ancak havuz olayının aslı şu şekilde cereyan etmiş. Nisan mayıs ayları danışmanlardan bir tanesi bir personel çalışması istiyor. Amaç, biriminde verimli olmayan personelin oryantasyona girmesi veya mesleğiyle işiyle alakalı yerde çalışması.Örneğin park bahçelerde çalışması gereken bir işçi gereksiz yere veteriner müdürlüğüne gönderilmiş ve verimsiz çalışıyor. Bunun için daire başkanlıklarından bu tarz personelin listesi isteniyor. Amaç vasfına uygun yerde çalışması. Daire başkanları alt birim müdürlerinden liste isteyince cadı avı başlıyor. Kim kimden hoşlanmıyorsa listeye ismini yazıyor"

Başkan Tugay’a yanlış anlatıldı, 7 aydır izinli olup maaş alamayanlar var

"Bu liste de her fırsatta işçiyle kavgalı olan Cemil Tugay'a verimsizler diye lanse ediliyor.O da avukat danışmanların ve hukuk müşavirlerinin uydurduğu bu havuz sürgününü onaylıyor. Havuza gidenlere senelik izni olanlar kullansın,olmayanlar ücretsiz izin alsın zorlaması yapılıyor. 6-7 aydır ücretsiz izinde olup para alamayanlar var. Sürecin ne kadar olacağını soranlara hiç bir bilgi verilmiyor. Büyükşehir Belediyesinde üst düzey bir yetkili bana şunları söyledi. 'Ben de birkaç tane bizim birimle ilgisi olmayan personelin adını vermiştim ‘oryantasyona gitsin diye. Ama bana sormadan 20 kişi yazmışlar havuza. Çalışan adamlarımı da kaybettim. Şu anda çalışanlar bu yüzden beni suçluyor' dedi. Havuza yollananların verimsiz olduğu ya da sürekli rapor aldıklarını iddia ediliyor. Ben 14 yıldır belediyedeyim benim gibi bir çok arkadaşım da bir gün bile rapor almadan çalışmıştır. Haklarnımızda da bir tane ihtar, tutanak, disiplin cezası vs yoktur"

Havuza İade Kurulunda kimler var?

"Ancak bu insanların büyük çoğunluğu mimar, mühendis, elektronik mühendisi, mekatronik mühendisi, ziraat mühendisi gibi sahada çalışıp proje imzalayan vasıflı personel. Hatta içlerinde 3 üniversite bitirmiş personel bile var.Rapor konusu da çarpıtma.Ben dahil konuştuğum çoğunluk 1 gün bile rapor almamış.B u kişilerin ne bir disiplin suçu, ne bir ihtarı ne bir tutanak gibi aleyhlerine durum yok. Havuzdan bir süre sonra dönenler var. Onu da Cemil Tugay'ın onayı ve olur imzasıyla olduğu söylendi. Yani tek yetkili kendisi.Havuza gönderilme ve iadeyle bir kurul ilgileniyor. Başında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Okyay var. Geçen ay insan kaynakları dairesi Okyay'a baģlandı. Kurulda Hukuk Müşavirleri Av.Ahmet Okyay, Utku Kılınç ile İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Sinan Toygun var. Havuza gidenler kendilerine çalışacak birim bulsa bile İzelman, İzenerji şirketlerinden başkanın onayı olmadan geçişe izin yok deniyor.Yani vasfına uygun birim bulup 'Beni bu birim istiyor oraya gönderin' diyenlerin isteği kabul edilmiyor. Tek karar verici başkan. Onun imzasıyla dönenlerin olduğu söyleniyor"