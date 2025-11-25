Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle il başkanlık binasından, Cumhuriyet Meydanı’na sloganlar eşliğinde yürüyüş ve ardından basın açıklaması gerçekleştirdi.

Zahide Kurun: Bu ülkede kadın cinayetlerinin sebebi çok açık

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen basın açıklamasında konuşan CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, “Bu ülkenin karanlığına rağmen, kadınların dayanışması hâlâ en büyük ışık, en büyük cesarettir. OECD verilerine göre, kadına şiddette %38 ile OECD ülkeleri arasında birinci olan ülkemizde kadınlar sadece öldürülmüyor; yok sayılıyor, susturuluyor, yalnız bırakılıyor. Tecavüzler örtbas ediliyor, cinayetlere intihar süsü veriliyor, failler korunuyor. Neden? Çünkü bu düzenin sahipleri kadınları hâlâ güçsüz, hâlâ itaatkâr, hâlâ kontrol edebilecekleri bir varlık sanıyor.

Ama biz biliyoruz: Bu ülkede kadınları öldüren, bireysel bahaneler değil; erkek egemen zihniyetin bizzat kendisidir. Ekonomik krizmiş, kıskançlıkmış, psikolojik sorunmuş. Aynı sözleri her dosyada duyuyoruz. Peki bu ‘cinnet geçiren’ erkekler neden komutanlarını, patronlarını, babalarını öldürmüyor da kadınlara yöneliyor? Çünkü kadını kendilerinden güçsüz zannediyorlar. İşte vahşetin kaynağı tam olarak budur. Ama şunu herkes duysun: Biz kadınlar o güçsüzlük masalını paramparça ettik. Sokakta, evde, işte, Meclis’te geri adım atmadık, atmayacağız. Bir kez daha söz veriyoruz: Katledilen tüm kadınlar için adalet sağlanana kadar durmayacağız. Çünkü bu ülkede kadın cinayetlerinin sebebi çok açık: İstanbul Sözleşmesi’ni bir gecede fesih ettiler.

6284’ü etkin uygulamıyorlar. Devlet mekanizmalarını her geçen gün daha da çürütüyorlar. Ve en önemlisi: Bu iktidarın dili kadın düşmanı. Hiçbir kadın çığlığı artık bir erkeğin iki dudağı arasında kaybolmayacak. Biz duyuyoruz. Duymayanlara da duyuracağız. Onlar kaçacak, biz konuşacağız. Onlar saklayacak, biz ortaya çıkaracağız. Onlar susacak, biz bağıracağız. İktidarın sonu yaklaşıyor. Ve biz, kadınların özgür olduğu bir Türkiye için hazırız: Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in de söz verdiği gibi İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girecek. 6284 etkin ve eksiksiz uygulanacak. Cezasızlık bitecek. Gerçek adalet gelecek.” diye konuştu.

Murat Aydın: Kadın cinayetlerine karşı mücadele etmek hepimizin ortak görevi

Kadın cinayetlerine karşı mücadele edeceklerini vurgulayan CHP İzmir İl Başkan Vekili Murat Aydın, "Bugün bir yas günü değil, mücadeleyi yeniden ateşleme günüdür. Kadın cinayetleri politiktir. Kadını bir namus öznesi olarak görenler cinayetlerin sebebidir. Kadını eğitimsiz, işsiz olarak gören anlayış cinayetlerin sebebidir. Kadına yönelik şiddetle mücadele erkeğin de mücadelesidir. Kadının Özgür olmadığı yerde erkekler de özgür değildir. Kadın cinayetlerine karşı mücadele etmek hepimizin ortak görevidir." dedi.