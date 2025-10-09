Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Grand Plaza Gıda Turizm AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Çiğli’deki Halk Ekmek Fabrikası, hijyenik ve uygun fiyatlı ekmek üretimini sürdürüyor. Kamu yararı çerçevesinde temel gıda maddesi olan ekmeği ucuz şekilde vatandaşlara ulaştıran Halk Ekmek, Ağustos ayında yürürlüğe giren zam oranına rağmen fiyatını sabit tutmuştu.

Kentte 200 gram ekmeğin fiyatı 12,5 liradan 15 liraya yükselirken Halk Ekmek, 8 TL olan fiyatını uzun süre korudu. Ancak artan girdi maliyetleri nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi, üretim ve dağıtımın aksamaması adına yeni fiyat uygulamasına geçmek zorunda kaldı.

Yeni dönemde güncel halk ekmek fiyatları

Yeni tarifeye göre Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen ürünlerin satış fiyatları şöyle belirlendi:

210 gram normal ve kepekli ekmek: 10 TL

450 gram tam buğday ve çavdarlı ekmek: 35 TL

450 gram glütensiz (fenilketonüri) tost ve hamburger ekmeği: 40 TL

500 gram galeta unu: 40 TL

1 kilogram karakılçık ekmeği: 75 TL

Kentte hala en uygun fiyat Halk Ekmek’te

Yeni fiyatlandırmaya rağmen Halk Ekmek, İzmir’deki en uygun fiyatlı ekmek satış noktası olmaya devam ediyor. Piyasadaki ekmek fiyatlarının neredeyse üçte birine denk gelen Halk Ekmek tarifesi, dar gelirli vatandaşlar için önemli bir destek unsuru olmayı sürdürüyor.

Günde 160 bin ekmek üretim kapasitesi

Çiğli’deki tesiste günde 160 bin ekmek üretimi yapılıyor. El değmeden, tamamen hijyenik koşullarda üretilen ekmekler, İzmir genelindeki 108 Halk Ekmek satış noktası aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor. Üretim süreci, kalite ve hijyen standartlarına uygun şekilde düzenli olarak denetleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek uygulamasıyla temel gıda maddesi olan ekmeği hem kaliteli hem de uygun fiyatla halka ulaştırmayı sürdürüyor. Belediye yetkilileri, maliyet baskısına rağmen kamu yararını önceleyen anlayışla hizmete devam edeceklerini belirtti.