Son Mühür- Sadece Buca siyasetinin değil İzmir siyasetinin de en önemli figürleri arasında yer alan CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, ablası Tülay Kaya Kızıldağ'la ilgili acı haberi duyurdu.

17 Ekim'de yapılacak CHP İzmir il kongresi öncesi en güçlü il başkan adayları arasında yer alan Çağdaş Kaya, Genel Merkezin Şenol Aslanoğlu'yla devam kararı sonrası, olası başkan vekilliği için de koltuğa yakın aday olarak gösteriliyordu.



Buca Cemevi'nden kaldırılacak...



Buca ilçe başkanlığında üçüncü dönemine bu kongre döneminde start veren Çağdaş Kaya, ablası Tülay Kaya Kızıldağ'ın cenazesinin bugün saat 17.00'de Buca Cemevi'nden kaldırılacağını duyurdu.