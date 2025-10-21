Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, kentte yükseköğrenime başlayan gençlerin şehre adaptasyon süreçlerini kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla organize ettiği "İzmir’de Üniversite Yaşamına Hoş Geldin Festivali," rengarenk etkinliklerle kapılarını açtı.

Büyükşehir Belediyesi, "Şehir Senin, Gelecek Senin" mottosuyla 20-21 Ekim tarihlerinde düzenlediği bu iki günlük şenlikle üniversite öğrencilerine unutulmaz anlar yaşattı. Kültürpark'ın eski lunapark alanı, söyleşiler, pratik atölye çalışmaları, genel kültür yarışmaları, coşkulu bando gösterileri ve canlı konserlerle dolup taşarak gençlerin buluşma noktası haline geldi.

Belediye desteğiyle öğrencilik keyifli hale geliyor

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü eğitmenlerinden Sevda Kaya, İzmir’de üniversite hayatına adım atan öğrencilere yönelik hazırlanan bu festivalin oldukça başarılı geçtiğini dile getirdi. Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilkokul seviyesinden yüksek lisansa kadar geniş bir yelpazede çocukların ve gençlerin hayatlarına dokunan kapsamlı projeler yürüttüğünü vurguladı. Sözlerine, “Sınav destek merkezleri, yabancı dil sınıfları ve Eğitim Köprüsü Projesi gibi pek çok önemli çalışmamız mevcut. Bunların yanı sıra kırtasiye yardımları, ücretsiz nakliye hizmetleri ve çamaşırhane gibi sosyal destek projelerimiz de devam ediyor. İzmir’de öğrencilik yapmak gerçekten çok keyifli; gençlerimiz kendilerini bu şehirde evlerindeymiş gibi hissediyorlar” şeklinde devam etti.

Gençlik merkezleri, gelişimi destekliyor

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesindeki Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nden Gençlik Merkezi Sorumlusu İlker Gülçiçek ise festivaldeki coşkuya dikkat çekerek, “Gençlerimiz sanatsal ve kültürel aktivitelere katılarak burada kaliteli zaman geçiriyorlar. Özellikle uygulamalı deneyim atölyeleri büyük ilgi görüyor,” dedi. Gülçiçek, "Genç İzmir" markası altında, kent genelinde beş farklı merkezde gençlere yönelik çeşitli hizmetler sunduklarını açıkladı. Bu merkezlerde gençlerin kişisel gelişimlerini destekleyici faaliyetler ve çeşitli konularda atölye çalışmaları organize ettiklerini belirten Gülçiçek, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın çocuklarımıza ve gençlerimize verdiği değer çok büyük. Biz de daima onların yanında olmaya, desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Üniversitelilerden Büyükşehir’in hizmetlerine övgü

Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik faaliyetlerine düzenli olarak katıldığını belirten üniversite öğrencisi Zeynep Meşe, belediyenin öğrencilere sunduğu desteklerin çok önemli olduğunu ifade etti. Meşe, bu desteklere örnek olarak sınavlara hazırlık kurslarını, çamaşırhane hizmetlerini, buz pateni tesislerini, gençlik merkezlerini ve ders çalışmaya uygun alanları gösterdi. Kente yeni gelen üniversite öğrencilerine seslenen Meşe, “Yeni gelen arkadaşlarımız Büyükşehir Belediyesi’nin duyurularını mutlaka takip etmeli. Bu etkinliklere ve hizmetlere başvursunlar, bu fırsatları kesinlikle kaçırmasınlar,” tavsiyesinde bulundu.

Festivalin ilk günü dopdolu geçti

Festivalin açılışını İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin enerjik bando gösterisi yaptı. Günün ilk önemli etkinliği Dr. Burak Karabey’in gerçekleştirdiği "Dijital Çağ Yeni Pisagorlarını Arıyor" başlıklı ufuk açıcı söyleşi oldu. Gün boyunca gençler ödüllü bilgi yarışmalarıyla heyecan yaşarken; mobil barista, seramik ve origami gibi el becerilerini geliştiren atölye çalışmalarına yoğun ilgi gösterdi. Programda spor etkinlikleri, mini golf sahası, langırt turnuvaları, anı yakalamayı sağlayan festival makyajı videobooth ve photobooth alanları, sanal gerçeklik (VR) teknoloji deneyim köşesi, dil okullarının düzenlediği eğitici atölyeler ve “Sahne Senin” akustik karaoke etkinlikleri yer aldı. Ayrıca Dj Rıdvan’ın dinamik performansı ve İzmir Öğrenci Toplulukları Grubu’nun (Grup Şantiye) müzik dinletisi, festivalin ilk günkü coşkusunu doruğa taşıyan önemli bölümler oldu.