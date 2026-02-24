Olay, 20 Şubat akşam saatlerinde Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi’ndeki Gümüşpala Kapalı Pazar Yeri’nde meydana gelmişti.

Ramazan ayı kapsamında kurulacak iftar programı için hazırlıkların sürdüğü sırada, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Temizliği Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ramazan Aslan (57), kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Bacak ve karın bölgesinden yaralandı

Saldırı sonucu bacak ve karın bölgesinden yaralanan Aslan için çevrede bulunan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirmişti.

Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Aslan, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri bölgede kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürülen operasyon sonucunda, olayın şüphelisi olduğu belirlenen L.E. (48) yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin işlemleri sürüyor

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.