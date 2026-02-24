Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir örgütünde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Geçmiş dönemlerde görev yapmış ilçe başkanlarının bir süredir yürüttüğü temasların ardından, il yönetimi ile eski başkanlar arasında resmi bir görüşme yapılacağı öğrenildi.

Daha önce Balçova ve Bayraklı’da iki ayrı toplantı gerçekleştiren eski ilçe başkanlarının bir araya gelmesi, parti içinde farklı değerlendirmelere neden olmuştu. İl Başkanı Çağatay Güç, söz konusu buluşmalara mesafeli yaklaşmış ve bu tür istişarelerin danışma kurulları çatısı altında yapılması gerektiğini ifade etmişti.

Çarşamba günü İl binasında görüşme

Edinilen bilgilere göre, İl Başkanı Çağatay Güç’ün eski başkanlara görüşme davetinde bulunduğu ve çarşamba günü saat 12.00’de il binasında bir toplantı gerçekleştirileceği belirtildi. Görüşmeye eski ilçe başkanlarından oluşacak 6-7 kişilik bir heyetin katılması bekleniyor.

Toplantıda, eski başkanlar adına CHP Konak eski İlçe Başkanı Sinan Karamustafaoğlu’nun söz alarak, gerçekleştirilen toplantıların amacı ve içeriğine ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme yapacağı ifade ediliyor.