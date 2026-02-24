Son Mühür / Yağmur Daştan - Son yıllarda artan nüfus, özel araç sayısındaki yükseliş, yetersiz otopark alanları ve ana arterlerde yoğunlaşan yapılaşma, İzmir’de trafik sorununu kronik hale getirdi. Özellikle kent merkezine giriş-çıkış noktalarında yaşanan sıkışıklık, toplu taşıma sürelerinin uzaması ve alternatif güzergah eksikliği, ulaşım altyapısının mevcut büyüme hızına yanıt veremediği yönündeki eleştirileri artarken; bu tabloya ilişkin çarpıcı bir uyarı da eski Konak Belediyesi Başkanı ve gazeteci Erdal İzgi’den geldi. İzgi, artan dikey yapılaşmanın 2027 yılının başından itibaren kent merkezinde “kaçınılmaz bir ulaşım kaosu” yaratacağını savunarak, acil ve somut planlamaların bugünden yapılması gerektiği uyarısı yaptı.

“Planlamalar bugünden yapılmalı”

Dikey yapılaşmanın kent üzerindeki olumsuz etkilerine değinen İzgi, “Dikey yapılaşmanın 2027’nin başında İzmir’e çok büyük trafik karmaşası ve ulaşım kaosu yaratması kaçınılmaz. Dolayısıyla ulaşım master planı olmasa dahi muhtemel sorunu çözümleyici birtakım planlamaların bugünden yapılması lazım. Daha önce kenarda olan ve çok yüksek kat verilen dikey yapılaşmalar ne yazık ki şehrin içerisine girdi. Bunun bir örneği olarak, Montrö Meydanı kenarında eski PX Amerikan mağazasının yerine yükselen yeni binayı gösterebiliriz. Bu, İzmir’de Hilton Oteli ve bazı diğer oteller gibi o bölgenin trafiğini etkileyecek yükseklikte olacak. Dolayısıyla bunların hepsinin planlamalarının yapılması lazım” dedi.

“60 yıldır aynı planda gidiyor”

“İzmir'deki kent içi ulaşımı tam 60 yıldır aynı planda gidiyor” sözleriyle açıklamalarını sürdüren İzgi, “Bu kadar artan nüfus ve de giderek parselinde yükselen ve bir binanın imar planlarına göre ulaşabileceği maksimum yüksekliği ifade eden ‘Hmax’ dediğimiz izinlerle bu işin altından kalkılamaz. Önlem alınmazsa 2027 başında itibaren İzmir'in merkezinde trafik kilitlenme noktasında bir kaos yaşanacaktır. Korkunç bir anarşi çıkacaktır. Otobüsler gibi toplu ulaşım araçları zaten yavaş yavaş devreden çıkıyor. Tramvay ve metro dahi ileriki süreçte yetersiz kalacaktır. Acil ulaşım planlarını yapmak ve bu planları da halkla paylaşmak lazım. Eğer istimlak yapmak gerekiyorsa, eğer bir takım bir yerlerden fedakarlıkla kamusal alanlardan yeni yolları açmak gerekiyorsa bunları yapmak lazım” ifadelerini kullandı.

Basmane Çukuru uyarısı: Ciddi sıkıntılar yaratacaktır

Eski başkan İzgi, uzun süredir kent gündeminde tartışmalara neden olan Basmane Çukuru ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Alana ilişkin imar planı revizyonunda Hilton Oteli’nin yüksekliği baz alınarak kat yüksekliği en fazla 84 metre olarak belirlenmişti. Benzer sorunların Basmane Çukuru’nda yaşanabileceğine dikkati çeken İzgi, “Orası 3 bin metrekarelik bir alan. Parselinde çok yüksek kat verdiler. Hilton Oteli’nin arkasındaki arazi büyüklüğü otoparkla birlikte 7 dönümdür. Bunun altına girmeye çalışıyorlar. 3 bin metrekare ve bu kadar yükseklikte bir kat ciddi sıkıntılar yaratacaktır” diye konuştu.