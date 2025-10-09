Son Mühür/ Merve Turan- Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu, 13 Ekim’de yeni sezonu açıyor. Her yaş ve kesimden İzmirliye spor yapma olanağı sunan tesis, bu yıl da yoğun bir takvimle faaliyet gösterecek.

Buz sporlarını geniş kitlelere tanıtmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz halk seanslarını yeni dönemde de sürdürecek. Ücretli seanslarda ise fiyatlarda herhangi bir artış yapılmadı. Tesis, İzmirim Kart ve kredi kartı ile ödeme imkanı sağlarken, dileyenler özel dersler ve buz pateni kurslarına da katılabilecek.

Kadınlara ve gençlere ücretsiz eğitim

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplumun farklı kesimlerini spora teşvik ettiği “Haydi Kadınlar” projesi bu sezon da devam ediyor. Proje kapsamında 18-45 yaş aralığındaki, buz pateni bilmeyen kadınlara ücretsiz eğitim verilecek.

Bunun yanı sıra, gençler ve çocuklar da temel buz pateni eğitimlerinden ücretsiz yararlanabilecek. Engelli yurttaşlar için de haftalık özel seanslar planlandı. Bu seanslarda eğitimler profesyonel antrenörler eşliğinde yürütülecek.

Eğitimler ve kurs takvimi

Tesisin yeni dönem eğitim takvimi oldukça yoğun:

20 Ekim: Özel derslerin başlangıç tarihi.

1 Kasım: Kursların başlangıç tarihi; ön kayıtlar 20 Ekim’de alınmaya başlanacak.

Kasım – Aralık: “Haydi Kadınlar” projesi kapsamında, her salı 20.00–21.00 saatleri arasında ücretsiz buz pateni eğitimi verilecek.

15 Ekim’den itibaren: Her çarşamba 13.00–13.45 arasında üniversite öğrencileri ücretsiz halk seansına katılabilecek.

6 Kasım’dan itibaren: Her perşembe 11.00–11.45 arasında özel gereksinimli çocuklara yönelik ücretsiz antrenmanlar yapılacak.

Okullara ve anaokullarına özel seanslar

Kasım ayı itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarına ücretsiz halk seansları düzenlenecek. Ayrıca İZELMAN AŞ’ye bağlı anaokullarının talebi üzerine, her pazartesi günü minik öğrencilere özel eğitim seansları yapılacak.

Sömestr tatilinde “Karne hediyesi”

Sömestr döneminde ilköğretim öğrencileri için özel “karne hediyesi” seansları planlandı. Bu kapsamda belirlenen tarihlerde ücretsiz halk seansları düzenlenecek.

Tüm seans, kurs ve ders programlarıyla ilgili detaylı bilgiye "buzsporlari.izmir.bel"

adresinden ulaşılabilir; ayrıca 293 42 12 numaralı danışma hattından bilgi alınabilir.