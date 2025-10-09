Son Mühür/ Beste Temel- Buca’nın kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan Göksu Kafe, Buca Belediyesi tarafından yenilendi.

Kitap kafe konseptiyle yeniden hizmete başlayan 1923 Buca Göksu Kafe, Bucalı öğrenciler ve vatandaşlar için hem sosyal hem kültürel bir buluşma noktası haline geldi.

Buca’nın belleğinde yeni bir sayfa

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi karşısında yer alan ve uzun yıllar ilçenin simge mekanlarından biri olarak anılan Göksu Kafe, kapsamlı bir yenileme sürecinden geçerek modern bir kitap kafeye dönüştürüldü.

Geniş bahçesi, yeşil dokusu ve nostaljik atmosferiyle öne çıkan kafe, Bucalıların günlük yaşamında yeniden yerini alıyor.

Buca ruhunu yaşatmak amacıyla hem eski kuşakların anılarını tazeleyen hem de gençlere huzurlu bir çalışma alanı sunan mekan, pazar hariç haftanın altı günü 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Öğrenciler için uygun fiyatlı ve sessiz bir alan

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, Göksu Kafe’nin yeni konseptiyle özellikle öğrenciler için önemli bir sosyal alan yarattıklarını vurguladı.

Duman, “Buca’mızın en eski kafelerinden biri olan Göksu Kafe’yi öğrencilerimizin kitap okuyabileceği, ders çalışabileceği, uygun fiyatla çay ve kahve içebileceği bir mekan haline getirdik. Cumhuriyet Halk Partisi’nin sosyal belediyecilik anlayışını burada da somutlaştırdık” dedi.

Cumhuriyet’in izinde, 1923 ruhuyla

Kafenin adındaki “1923” vurgusu, Cumhuriyet’in kuruluş yılına gönderme yaparak mekânın tarihsel kimliğini ön plana çıkarıyor.

Yenilenen Göksu Kafe, sadece bir işletme değil, aynı zamanda Cumhuriyet’in kültürel mirasına sahip çıkan bir yaşam alanı olarak tasarlandı.

Buca Belediyesi, bu projeyle birlikte gençlerin sosyal yaşamına dokunan ve kent belleğini koruyan bir adım daha attı.

Nostaljiyle modernliği buluşturan tasarım

Göksu Kafe’nin yeni yüzü, nostaljik dokunuşlarıyla geçmişe saygı gösterirken; ferah oturma alanları, okuma köşeleri ve modern çalışma masalarıyla çağdaş bir konfor sunuyor.

Kütüphane konseptiyle bütünleşen dekorasyon, hem sakin bir okuma ortamı hem de keyifli sosyalleşme alanı yaratıyor.

Buca’nın yeni buluşma noktası

1923 Buca Göksu Kafe, öğrenciler, akademisyenler ve Bucalılar için sadece bir kafe değil, aynı zamanda kültür, paylaşım ve dayanışma mekânı olarak konumlanıyor.

Başkan Duman, “Göksu Kafe, geçmişle bugünü buluşturacak, yeni nesillerin Buca ruhunu hissetmesine aracılık edecek” ifadelerini kullandı.