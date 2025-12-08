Basketbol Süper Ligi’nde zor bir dönem geçiren Karşıyaka Basketbol, 10. hafta maçında sahasında Beşiktaş’ı ağırladı.

Siyah-beyazlı ekibe mağlup olan İzmir temsilcisi, galibiyet hasretini bu hafta da sonlandıramadı. Maç boyunca oyunun kontrolünü ele almakta zorlanan yeşil-kırmızılılar, kritik haftayı puansız kapattı.

Büyükçekmece’nin galibiyeti hesapları değiştirdi

Düşme hattındaki rakiplerinden Büyükçekmece Basketbol’un haftayı galibiyetle kapatması, Karşıyaka’nın lig sıralamasında daha da geriye düşmesine neden oldu. İzmir ekibi, -150 averajla ligin son sırasına yerleşti.

Candost Volkan: “İkinci çeyreğin son 5 dakikasında kırıldık”

Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Karşıyaka Basketbol Başantrenörü Candost Volkan, güçlü bir rakibe karşı sahaya çıktıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çok formda ve lig lideri olan rakibimize karşı, ikinci çeyreğin son 5 dakikasındaki kırılma haricinde maç boyunca iyi mücadele ettik.

İyi savunma yaptığımız dönemlerde rakibimize verdiğimiz 14 hücum ribaundu nedeniyle gelen ikinci şans sayıları, maçta geri dönmemize engel oldu.

Her hafta üzerine koyarak devam eden mücadelemizi, gelecek haftadan itibaren galibiyete çevirmeye başlayacağımıza inanıyorum."

Karşıyaka için kader niteliğinde maç

Yeşil-kırmızılıları ligde kalma mücadelesi açısından kritik bir karşılaşma bekliyor. Takım, 11. hafta maçında yine düşme hattında bulunan Büyükçekmece Basketbol’a deplasmanda konuk olacak.

Ligde son durum ve Karşıyaka’nın acil ihtiyaçları

Art arda gelen mağlubiyetlerle sarsılan Karşıyaka, puana en fazla ihtiyaç duyan takımlar arasında yer alıyor. Özellikle hücum ribaundlarında yaşanan kayıplar, takımın maçların kritik anlarında geri dönüş yapmasını zorlaştırıyor.